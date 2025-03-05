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Кременчук, Освіта

Освіта-2025 у Кременчуці: які заклади планують відремонтувати та що придбати

Вчора, 21:02 Переглядів: 157

 

Зокрема, планують ремонтувати покрівлі, каналізації та продовжити забезпечувати усім необхідним укриття

Цьогоріч у закладах освіти Кременчука продовжать проводити необхідні поточні ремонти та закуповувати необхідне обладнання та матеріали, необхідні для навчання учнів та вихованців. Що планують зробити та придбати, розповіла в. о. керівника депаратменту освіти Світлана Михайленко під час засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, ІТ-технологій, цифрової трансформації сьогодні, 5 березня.

На засіданні обговорили пункти Стратегічної програми розвитку освіти «Освіта Кременчука на 2022-2025 роки», які були не внесені до програми раніше.

Що у закладах освіти Кременчука планують відремонтувати або придбати упродовж 2025 року:

  • провести поточний або капітальний ремонт покрівель у закладах загальної середньої освіти 2, 22, 17, 28, 31 та закладах дошкільної освіти № 5, 29 та 57;
  • роботи з поточного ремонту системи водопостачання та водовідведення у закладах загальної середньої освіти № 7, 15, 16 та дитсадках № 28 та 58;
  • відремонтувати фасад ліцею № 30 «Олімп» — у закладі відбулася розгерметизація фасадних швів, внаслідок чого будівля почала втрачати тепло, а всередину затікала дощова вода;
  • 76 сьомих класів, які навчаються за програмою Нової української школи, отримають субвенції на придбання засобів комп’ятерного та мультимедійного обладнання (за рахцнок співфінансування із місцевим бюджетом);
  • у закладах освіти міста та їхніх укриттях планують встановити протипожежну сигналізацію та систему оповіщення з евакуації людей. Світлана Михайленко додала, що у переліку цих закладів освіти є й гімназія № 29, яка наразі не парцює. Але коли на встановлення пожежної сигналізації будуть виділені кошти — сказати важко:
  • закладами освіти буде виплачена кредиторська заборгованість за сподите тепло та погашені щтрафні санкції;
  • у ліцеї № 4 «Кремінь» продовжуватимуть облаштовувати осередок для викладання дистипліни «захист України»;
  • закуплять необідне обладнання для областування тимчасових екзаменаційних центрів, де абітурієнти складатимуть Національний мультипредметний тест;
  • придбати подарунки для випускників, які закінчать заклади освіти з відзнаками.

Нагадаємо, заклади освіти Полтавщини отримають субвенції від держави на протипожежний захист.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук освіта гроші ремонт закупівлі школи дитсадки
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