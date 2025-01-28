Уряд розширив мережу закладів, які можуть залучатися до програми «Ветеранський спорт»

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 122

За ініціативи Мінветеранів, Кабмін вніс зміни до постанови, які розширюють можливості урядової програми «Ветеранський спорт». Відтепер до участі у програмі долучаються всі заклади сфери фізичної культури й спорту, які мають коди категорії продавця 7941 та 7997 (до сьогодні був тільки код 7941). Це дозволить ветеранам і ветеранкам використовувати свої 1 500 грн щоквартальної допомоги на заняття спортом у значно більшій кількості спортивних закладів по всій країні. Про це повідомляє пресслужба Кабміну на «Урядовому порталі».

Щоб допомогти ветеранам швидше знаходити такі спортивні заклади, а спортклубам — стати більш помітними для учасників програми, Мінветеранів розробило логотип «Тут є ветеранський спорт». Цей знак підтверджує, що заклад відповідає умовам програми та приймає оплату через «Дія.Картку».

Як використовувати логотип?

Зображення «Тут є ветеранський спорт» можна розмістити:

на вході до спортзакладу

у холі чи на ресепшині

на сайті клубу чи басейну

Завантажити логотип можна за цим посиланням.

Мінветеранів прагне, щоб якомога більше спортивних закладів долучалися до «Ветеранського спорту».

Як приєднатися:

працювавати офіційно та мати код категорії продавця (МСС) 7941 «Фізична культура і спорт» та 7997 «Клуби — заміські клуби, членство (спортивний, відпочинок, спорт)»;

використовувати POS-термінал для безконтактної оплати;

мати бажання допомогти ветеранам й ветеранкам зміцнювати фізичне та ментальне здоров’я і зробити спорт доступнішим!

У Мінветеранів зазначають, якщо POS-термінал спортивного закладу не має коду 7941 та 7997, або ж власник не знає, як це перевірити, то потрібно звернутися до банку, з яким укладено договір еквайрингу. Процедура зміни коду займає 1-2 робочих дні і є безкоштовною.

— Ми прагнемо допомогти ветеранам швидше знаходити спортивні заклади, а закладам — підтримувати наших Захисників і Захисниць. Спорт — важливий елемент реінтеграції, що покращує фізичний і психологічний стан. Такі програми є і будуть серед пріоритетів Мінветеранів, – зазначила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

В уряді повідомили, що вже 25 000 ветеранів й ветеранок у рамках програми «Ветеранський спорт» отримали на «Дія.Картку» першу щоквартальну виплату — 1 500 грн для занять спортом. Ці кошти можна використати у спортзалах, басейнах, секціях та на спортмайданчиках по всій країні.

В Україні стартувала програма залучення ветеранів до спорту — щоквартально на оплату занять виплачуватимуть по 1500 грн

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що в Україні стартувала програма «Ветеранський спорт» щодо заохочення ветеранів війни до занять спортом. За цією програмою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1 500 грн для оплати спортивних занять. З 15-го січня розпочався прийом заяв на виплату цієї грошової допомоги у застосунку «Дія». Гроші надходитимуть на спеціальний рахунок в автоматичному режимі. Для отримання коштів на перший квартал заявку потрібно було подати до 20 січня. Надалі подавати заявки на участь у програмі для отримання коштів потрібно до 20 числа першого місяця кварталу: з 1 до 20 квітня, з 1 до 20 липня, з 1 до 20 жовтня.

Якщо ветеран повністю, або частково використав отримані кошти, тобто бере участь у програмі, то заяву на наступний квартал подавати не потрібно — кошти надійдуть автоматично. Грошову допомогу можна використати на оплату послуг у сфері фізичної культури та спорту: у тренажерних залах, спортивних секціях та клубах.

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