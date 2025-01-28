Трансгендерній людині, яку звинувачують у викраденні дитини з пологового, продовжили запобіжний захід

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 128 Коментарів: 1

Трансгендерній людині, яка влітку торік вкрала із Кременчуцького перинатального центру немовля, продовжили тримання під вартою ще на 60 діб. Про це стало відомо з ухвали Крюківського райсуду від 24 січня 2025 року.

У матеріалах справи зазначено, що про продовження запобіжного заходу клопотала прокурор. Водночас вона також наголосила на тому, що до закінчення дії попередньої ухвали про запобіжний захід обвинуваченому завершити судовий розгляд неможливо, оскільки суд не допитав ще одного свідка обвинувачення.

Обвинуваченій людині може загрожувати покарання до 5 років позбавлення волі, проте змінити їй запобіжний захід не можуть, оскільки вона не має міцних соціальних зв`язків, не має зареєстрованого місця проживання і не працевлаштована, тож існує ризик вчинення іншого правопорушення, переховування від слідства та суду, а також незаконного впливу на законного представника потерпілого чи свідків.

Тож до 25 березня 2025 року обвинувачена людина перебуватиме під вартою. Вона також може сплатити 60 тисяч гривень застави, аби її звільнили з-під варти.

Викрадення немовляти у Кременчуцькому перинатальному центрі: що відомо

14 липня з Кременчуцького перинатального центру викрали немовля. Дитину викрали приблизно о 16.08. У цей час мати разом зі своєю сусідкою по палаті вийшли до їдальні, а новонароджених залишили. Мати зниклої дівчинки повернулася першою і виявила, що її дитина зникла, а дитина сусідки — на місці.

Загалом часу на викрадення пішло від 5 до 10 хвилин.

Наразі Кременчуцький перинатальний центр є пологовим відкритого типу. Породіль можуть вільно відвідувати родичі та перебувати разом із ними в палатах. На момент викрадення дитини відкритим був лише один вхід, розповіли, розповів керівник Департаменту охорони здоров’я Полтавської облвійськадміністрації Віктор Лисак разом із речником поліції Полтавщини Юрієм Сулаєвим.

Про породіллю відомо, що вона вже має чотирьох дітей. Жінка — мешканка Глобинської громади. Окрім цього, у 2023 році їхня родина перебувала на обліку у соціальних служб. Проте мати усі приписи фахівців виправила і родину з обліку зняли.

Щодо усіх працівників перинатального розпочали службову перевірку.

16 липня поліція розшукала дитину і затримала причетну до викрадення особу. Свій вчинок вона пояснює тим, що дуже хотіла дитину, яку ніколи б не народила, тому вдалася до злочину. Прокуратура оголосила підозру.

Під час розшуку зниклої з Кременчуцького перинатального центру дитини правоохоронці відпрацьовували версії про сурогатне материнство та чорну трансплантологію.

18 липня в Октябрському районному суді Полтави підозрюваній у викраденні немовляти обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою терміном на 60 днів. Згодом їй вже продовжили запобіжний захід.

Зазначимо також, що у ході службових перевірок, ініційованих прокуратурою, директор та п'ятеро співробітників Кременчуцького перинатального центру притягнуті до дисциплінарної відповідальності.