У Хоролі на підприємстві травмувалась робітниця — поліція відкрила кримінальне провадження

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Учора, 27 січня, у Хоролі під час роботи на підприємстві отримала травми 38-річна жінка. Повідомлення від медиків про те, що до лікарні доставили постраждалу з травмами надійшло до відділення № 2 (м. Хорол) Лубенського райвідділу поліції близько 19.20. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Наразі жінка перебуває у Хорольській місцевій лікарні, де їй надають медичну допомогу.

Слідчий підрозділ поліції відкрив кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення створило настання тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у січні минулого року на одному з підприємств у Пирятині загинув чоловік — його збив п’яний водій вантажівки. У лютому минулого року у Власівці загорівся «Королівський смак» і під час ліквідації пожежі загинув 29-річний рятувальник.