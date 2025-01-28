У лютому на Полтавщині запрацюють адаптивні клуби «Активні парки — Нестримні»: у Кременчуці їх поки немає

Адаптивні клуби для ветеранів війни, військовослужбовців, їх родин та осіб з інвалідністю працюватимуть у 4-х спортивних закладах Полтави та у Горішніх Плавнях
З 1-го лютого у Полтавській області розпочнуть свою роботу адаптивні клуби «Активні парки — Нестримні». Тут ветерани, військовослужбовці, їхні рідні та люди з інвалідністю зможуть безплатно займатися різними видами спорту. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
Проєкт «Активні парки — Нестримні» створений для підтримки та відновлення людей, які постраждали від війни.
Отже, у Полтаві вони працюватимуть 2-4 рази на тиждень за чотирма адресами та різними напрямками:
У Горішніх Плавнях:
У Кременчуці робота адаптивних клубів «Активні парки — Нестримні» поки не передбачена.
Нагадаємо, у вівторок, 28 січня, стало відомо, що уряд розширив мережу закладів, які можуть залучатися до програми «Ветеранський спорт». Це дозволить ветеранам війни використовувати отримані від держави на заняття спортом щоквартальні 1 500 грн у значно більшій кількості спортивних закладів по всій Україні.
В Україні стартувала програма залучення ветеранів до спорту — щоквартально на оплату занять виплачуватимуть по 1500 грн
«Кременчуцький Телеграф» писав, що в Україні стартувала програма «Ветеранський спорт» щодо заохочення ветеранів війни до занять спортом. За цією програмою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1 500 грн для оплати спортивних занять. Грошову допомогу можна використати на оплату послуг у сфері фізичної культури та спорту: у тренажерних залах, спортивних секціях та клубах.
«Воля сильніша за тіло»: у Києві пройшли Національні Ігри Нескорених, на яких змагалися 13 ветеранів з Полтавщини
Минулого року наше видання присвятило декілька репортажів спортивним змаганням ветеранів війни «Ігри Нескорених» та участі у них ветеранів з Полтавщини.
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