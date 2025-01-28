У лютому на Полтавщині запрацюють адаптивні клуби «Активні парки — Нестримні»: у Кременчуці їх поки немає

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 59

Адаптивні клуби для ветеранів війни, військовослужбовців, їх родин та осіб з інвалідністю працюватимуть у 4-х спортивних закладах Полтави та у Горішніх Плавнях

З 1-го лютого у Полтавській області розпочнуть свою роботу адаптивні клуби «Активні парки — Нестримні». Тут ветерани, військовослужбовці, їхні рідні та люди з інвалідністю зможуть безплатно займатися різними видами спорту. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Проєкт «Активні парки — Нестримні» створений для підтримки та відновлення людей, які постраждали від війни.

— У клубах є все необхідне обладнання та працюють досвідчені інструктори, які проводитимуть заняття з фізичної підготовки, кікбоксингу, тайського боксу, кросфіту, бойового самбо, ММА та функціонального тренінгу. Окрім фізичного відновлення, у клубах можна отримати психологічну підтримку. П’ять таких клубів працюватимуть у Полтаві та Горішніх Плавнях, — сказав Володимир Когут.

Отже, у Полтаві вони працюватимуть 2-4 рази на тиждень за чотирма адресами та різними напрямками:

площа Слави, 5 — у вівторок та суботу з 11.00 до 12.00 (функціональні тренування, мобільність, відновлення рухів після травм, TRX), тренер — Олександр Пузій (0505322359);

вулиця Довженка, 2ж (База «Антарес») — у вівторок, четвер з 17.00 до 20.00, у суботу з 16.00 до 17.00 (кікбоксинг, тайський бокс), тренер — Олег Коваленко (0503278819);

вулиця Олександра Оксанченка, 29 — у понеділок, середа, п’ятниця з 8.00 до 9.00 та з 18.00 до 19.00, у суботу з 9.00 до 10.00 (кросфіт, фізична реабілітація «Групові тренування»), тренер — Дмитро Дрофич (0995514226), Харченко Віталія (0962041036);

вулиця Григорія Сковороди, 1/3 ПДАУ (підвал 5-го корпусу) для дітей (3-6 років) — у понеділок, середу, п’ятницю з 15.30 до 16.30, для дітей (6-9 років) — у понеділок, середу, п’ятницю з 16.30 до 17.30, для дітей (10-13 років) — у понеділок, середу, п’ятницю з 17.30 до 19.30, для підлітків (+14 років) — у понеділок, середу, п’ятницю з 19.00 до 20.30 (ММА, бойове самбо, функціональний тренінг), тренер — Ігор Онопрієнко (0507387370).

У Горішніх Плавнях:

вулиця Набережна (база «Драгонком») — у вівторок, четвер з 18.30 до 19.30, у суботу, неділю з 10.30 до 11.30 (веслування на човнах «Дракон»), тренер — Сергій Гурін, менеджер Надія (0967082020).

У Кременчуці робота адаптивних клубів «Активні парки — Нестримні» поки не передбачена.

Нагадаємо, у вівторок, 28 січня, стало відомо, що уряд розширив мережу закладів, які можуть залучатися до програми «Ветеранський спорт». Це дозволить ветеранам війни використовувати отримані від держави на заняття спортом щоквартальні 1 500 грн у значно більшій кількості спортивних закладів по всій Україні.





В Україні стартувала програма залучення ветеранів до спорту — щоквартально на оплату занять виплачуватимуть по 1500 грн

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