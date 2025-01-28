Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт, Кременчук, Полтавщина, Соціальний захист

У лютому на Полтавщині запрацюють адаптивні клуби «Активні парки — Нестримні»: у Кременчуці їх поки немає

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 59

 

Адаптивні клуби для ветеранів війни, військовослужбовців, їх родин та осіб з інвалідністю працюватимуть у 4-х спортивних закладах Полтави та у Горішніх Плавнях

З 1-го лютого у Полтавській області розпочнуть свою роботу адаптивні клуби «Активні парки — Нестримні». Тут ветерани, військовослужбовці, їхні рідні та люди з інвалідністю зможуть безплатно займатися різними видами спорту. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Проєкт «Активні парки — Нестримні» створений для підтримки та відновлення людей, які постраждали від війни.

— У клубах є все необхідне обладнання та працюють досвідчені інструктори, які проводитимуть заняття з фізичної підготовки, кікбоксингу, тайського боксу, кросфіту, бойового самбо, ММА та функціонального тренінгу. Окрім фізичного відновлення, у клубах можна отримати психологічну підтримку. П’ять таких клубів працюватимуть у Полтаві та Горішніх Плавнях, — сказав Володимир Когут.

Отже, у Полтаві вони працюватимуть 2-4 рази на тиждень за чотирма адресами та різними напрямками:

  • площа Слави, 5 — у вівторок та суботу з 11.00 до 12.00 (функціональні тренування, мобільність, відновлення рухів після травм, TRX), тренер — Олександр Пузій (0505322359);
  • вулиця Довженка, 2ж (База «Антарес») — у вівторок, четвер з 17.00 до 20.00, у суботу з 16.00 до 17.00 (кікбоксинг, тайський бокс), тренер — Олег Коваленко (0503278819);
  • вулиця Олександра Оксанченка, 29 — у понеділок, середа, п’ятниця з 8.00 до 9.00 та з 18.00 до 19.00, у суботу з 9.00 до 10.00 (кросфіт, фізична реабілітація «Групові тренування»), тренер — Дмитро Дрофич (0995514226), Харченко Віталія (0962041036);
  • вулиця Григорія Сковороди, 1/3 ПДАУ (підвал 5-го корпусу) для дітей (3-6 років) — у понеділок, середу, п’ятницю з 15.30 до 16.30, для дітей (6-9 років) — у понеділок, середу, п’ятницю з 16.30 до 17.30, для дітей (10-13 років) — у понеділок, середу, п’ятницю з 17.30 до 19.30, для підлітків (+14 років) — у понеділок, середу, п’ятницю з 19.00 до 20.30 (ММА, бойове самбо, функціональний тренінг), тренер — Ігор Онопрієнко (0507387370).

У Горішніх Плавнях:

  • вулиця Набережна (база «Драгонком») — у вівторок, четвер з 18.30 до 19.30, у суботу, неділю з 10.30 до 11.30 (веслування на човнах «Дракон»), тренер — Сергій Гурін, менеджер Надія (0967082020).

У Кременчуці робота адаптивних клубів «Активні парки — Нестримні» поки не передбачена.

 

Нагадаємо, у вівторок, 28 січня, стало відомо, що уряд розширив мережу закладів, які можуть залучатися до програми «Ветеранський спорт». Це дозволить ветеранам війни використовувати отримані від держави на заняття спортом щоквартальні 1 500 грн у значно більшій кількості спортивних закладів по всій Україні.


В Україні стартувала програма залучення ветеранів до спорту — щоквартально на оплату занять виплачуватимуть по 1500 грн

 «Кременчуцький Телеграф» писав, що в Україні стартувала програма «Ветеранський спорт» щодо заохочення ветеранів війни до занять спортом. За цією програмою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1 500 грн для оплати спортивних занять. Грошову допомогу можна використати на оплату послуг у сфері фізичної культури та спорту: у тренажерних залах, спортивних секціях та клубах.

«Воля сильніша за тіло»: у Києві пройшли Національні Ігри Нескорених, на яких змагалися 13 ветеранів з Полтавщини

Минулого року наше видання присвятило декілька репортажів спортивним змаганням ветеранів війни «Ігри Нескорених» та участі у них ветеранів з Полтавщини.

ПО ТЕМІ:

Плавання на Іграх Нескорених: змагалися навіть ті ветерани, які втратили на війні кінцівки

Чи можна грати у настільний теніс, втративши на війні руки — на Іграх Нескорених ветерани довели, що можуть все

Веслування на Іграх Нескорених: змагалися ветерани війни, зокрема й з ампутаціями кінцівок

Стрільба з лука на Іграх Нескорених: ветерани з однією рукою влучали стрілами у мішень

Пауерліфтинг на Іграх Нескорених: штангу піднімали навіть ті ветерани, які на війні втратили ноги

Коли воля сильніша за тіло — на Іграх Нескорених 2024 ветерани бігли дистанцію навіть без ніг

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавщина спорт адаптація ветерани військовослужбовці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх