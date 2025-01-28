З 1 лютого здорожчають залізничні квитки: які саме і чому

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 206

З 1 лютого зростуть ціни на залізничні квитки до Польщі та Угорщини через зменшення знижок, повідомила Укрзалізниця.

Це рішення пояснюють значним зростанням витрат на пасажирські перевезення, які у 2024 році призвели до збитків у розмірі 18 млрд гривень.

Які зміни очікують пасажирів?

У напрямку Польщі вартість квитків зросте: У вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ — на 20-27% . У вагонах купе — на 9-27% . Наприклад, квиток на рейс Київ – Варшава подорожчає на 37% .

вартість квитків зросте: На маршруті Київ – Будапешт : У вагонах СВ — на 17% . У вагонах купе — на 21% .

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При цьому знижки на поїзди до Австрії та Молдови залишаються без змін.

До 31 січня 2025 року включно квитки на міжнародні рейси у лютому ще можна придбати за поточними цінами. Оформити їх можна в мобільному додатку чи на офіційному сайті Укрзалізниці.

Ці зміни є частиною поступового перегляду тарифної політики для покриття зростаючих витрат на енергоресурси та матеріали.