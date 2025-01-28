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З 1 лютого здорожчають залізничні квитки: які саме і чому

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 206

 Укрзалізниця зменшує знижки на міжнародні поїзди

З 1 лютого зростуть ціни на залізничні квитки до Польщі та Угорщини через зменшення знижок, повідомила Укрзалізниця.

Це рішення пояснюють значним зростанням витрат на пасажирські перевезення, які у 2024 році призвели до збитків у розмірі 18 млрд гривень.

Які зміни очікують пасажирів?

  • У напрямку Польщі вартість квитків зросте:
    • У вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ — на 20-27%.
    • У вагонах купе — на 9-27%.
    • Наприклад, квиток на рейс Київ – Варшава подорожчає на 37%.
  • На маршруті Київ – Будапешт:
    • У вагонах СВ — на 17%.
    • У вагонах купе — на 21%.

При цьому знижки на поїзди до Австрії та Молдови залишаються без змін.

До 31 січня 2025 року включно квитки на міжнародні рейси у лютому ще можна придбати за поточними цінами. Оформити їх можна в мобільному додатку чи на офіційному сайті Укрзалізниці.

Ці зміни є частиною поступового перегляду тарифної політики для покриття зростаючих витрат на енергоресурси та матеріали.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: квитки Укрзалізниця потяг
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