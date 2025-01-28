Бізнес закликає запровадити таку систему оповіщення, яка б охоплювала райони з реальним ризиком, а не області повністю

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 145

Компанії в Україні зазнають значних збитків через зупинки виробництва під час повітряних тривог. Європейська Бізнес Асоціація пропонує локалізувати оповіщення

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася до уряду із пропозицією запровадити таргетовану систему оповіщення про повітряні тривоги, яка дозволить локалізувати сповіщення лише на райони з реальним ризиком.

Згідно з повідомленням пресслужби ЄБА, нинішня система охоплює цілі області, що змушує підприємства припиняти роботу навіть у тих випадках, коли безпосередньої загрози для них немає.

Проблеми, на які звертає увагу бізнес:

Простої підприємств досягають 50% робочого часу, що зривало виробничі плани та підвищувало операційні витрати.

Це негативно впливає на експортні можливості та стабільність поставок.

Узагальнений підхід до оповіщення призводить до необґрунтованих зупинок роботи.

ЄБА пропонує застосувати ризик-орієнтований підхід, який дозволить:

Сфокусувати оповіщення лише на зонах реального ризику.

Підвищити безперервність роботи бізнесу.

Забезпечити стабільність фінансових показників компаній.

Разом із тим, у зверненні наголошено, що безпека співробітників залишається пріоритетом. Бізнес продовжить дотримуватися рекомендацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а контроль за їх виконанням покладено на Національну поліцію та військові адміністрації.

Європейська Бізнес Асоціація закликає уряд напрацювати рішення, яке враховуватиме інтереси бізнесу, суспільства та зберігатиме безпеку працівників.

Нагадаємо, у Кременчуцькій громаді планують встановити нову систему оповіщення за понад 88 мільйонів гривень. Половину коштів на встановлення цієї системи виділить область, іншу половину — місто. Роботи проводитимуть протягом 3 років.