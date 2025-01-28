Бізнес закликає запровадити таку систему оповіщення, яка б охоплювала райони з реальним ризиком, а не області повністю

Компанії в Україні зазнають значних збитків через зупинки виробництва під час повітряних тривог. Європейська Бізнес Асоціація пропонує локалізувати оповіщення
Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася до уряду із пропозицією запровадити таргетовану систему оповіщення про повітряні тривоги, яка дозволить локалізувати сповіщення лише на райони з реальним ризиком.
Згідно з повідомленням пресслужби ЄБА, нинішня система охоплює цілі області, що змушує підприємства припиняти роботу навіть у тих випадках, коли безпосередньої загрози для них немає.
Проблеми, на які звертає увагу бізнес:
ЄБА пропонує застосувати ризик-орієнтований підхід, який дозволить:
Разом із тим, у зверненні наголошено, що безпека співробітників залишається пріоритетом. Бізнес продовжить дотримуватися рекомендацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а контроль за їх виконанням покладено на Національну поліцію та військові адміністрації.
Європейська Бізнес Асоціація закликає уряд напрацювати рішення, яке враховуватиме інтереси бізнесу, суспільства та зберігатиме безпеку працівників.
Нагадаємо, у Кременчуцькій громаді планують встановити нову систему оповіщення за понад 88 мільйонів гривень. Половину коштів на встановлення цієї системи виділить область, іншу половину — місто. Роботи проводитимуть протягом 3 років.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.