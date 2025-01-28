Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 149

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У середу, 29 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • Технічне обслуговування електромереж:

    • пров. Абрикосовий, 23-25/28
    • вул. 29 Вересня, 3-14, 32
    • вул. Білецьківська, 2-28А
    • вул. Василя Сухомлинського, 3-15
    • вул. Володимира Івасюка, 50/10, 103-122
    • вул. Гайдамацька, 46-83
    • вул. Зинаїди Тулуб, 1/20-34
    • вул. Івана Кожедуба, 13-32
    • вул. Івана Мазепи, 22/9
    • вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1
    • вул. Княгині Ольги, 10-28
    • вул. Ковальська, 30/24, 35-37
    • пров. Крюківський, 1А
    • вул. Куруківська, 1-27А
    • наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7
    • вул. Лінійна, 1-4
    • вул. Межова, 14/20
    • вул. Михайла Драгоманова, 13/28-49Б
    • вул. Михайлівська, 3-13
    • вул. Молодіжна, 7
    • вул. Новомежова, 2-6А
    • вул. Павла Чубинського, 21-33
    • вул. Петра Дорошенка, 2-8
    • пр. Пілотів, 17-44 (КТП-516)
    • пр-д Пілотів, 27 (КТП-516)
    • вул. Пілотів, 46
    • пр. Пілотів, 34А, 48
    • пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19
    • пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
    • вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
    • пров. Марії Примаченко, 6Б
    • пров. Михайлівський, 17-32
    • пров. Мирний, 7, 8А, 22
    • вул. Сагайдачного, 10, 29
    • вул. Софіївська, 37, 39
    • пр-д Парковий, 4-8
    • пров. Фруктовий, 3-12/2, 20-32
    • туп. Фруктовий, 3-7
    • вул. Художня, 1/8-11
    • вул. Юрія Руфа, 7-50
    • вул. Ярослава Мудрого, 30-38

  • Реалізація договорів про приєднання до електричних мереж:

    • вул. Виноградна
    • вул. В. Івасюка
    • вул. І. Франка
    • вул. Козацька, 61/31-94А
    • вул. Ковальська
    • вул. Ливарна
    • вул. Лінійна
    • вул. М. Березовського
    • вул. М. Драгоманова
    • вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
    • вул. Насосна
    • вул. Олександріївська
    • вул. П. Чубинського
    • вул. Республіканська
    • пров. Рівненський, 8А
    • просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118
    • вул. Сергія Кульчицького, 16-49
    • туп. Степовий, 1-9
    • вул. Тараса Бульби, 25, 27
    • вул. Тупикова
    • вул. Художня
    • вул. Чумацький Шлях
    • пров. І. Кожедуба
    • пров. І. Приходька
    • пров. К. Ушинського
    • пров. Крюківський
    • пров. Ливарний
    • пров. Літописний
    • пров. М. Савченка
    • пров. Мирний
    • пров. Насосний
    • пров. П. Ракітіна
    • пров. Тополевий
    • пров. Ф. Мазуленка
    • пров. Художній
    • пров. Яблуневий
    • туп. Ливарний
    • проїзд М. Старицького

  • Усунення скарг споживачів:

    • вул. Гайдамацька, 1-14
    • вул. Кавалерійська, 1/56-17А
    • вул. Олександріївська, 28-89
    • пров. Остапа Вишні, 1
    • вул. Остапа Вишні, 4-29/38
    • пров. Шкільний, 18/5, 20-24/27
    • вул. Чорноморська

  • Розчищення трас:

    • пров. Бакинський, 9-12
    • пров. Бар’єрний, 7-12
    • вул. Бетонна, 126-128А
    • вул. Вітчизняна, 5-20
    • вул. 29 Вересня, 10/24, 18, 21
    • пров. Веселий, 10
    • вул. Гійома Боплана, 77-92
    • пр. Георгія Петька
    • пров. Дмитра Вишневецького
    • пров. Західний, 11, 12, 14
    • пр. Заводський
    • вул. Івана Франка, 29, 33
    • пр. Івана Торубари
    • вул. Кавказька
    • пров. Квітневий, 1-10
    • вул. Кооперативна, 1А-2Б
    • вул. Костянтина Острозького
    • вул. Лейтенанта Покладова, 24/40, 25, 34
    • пров. Луговий, 17-37
    • пр-д Луговий, 10-25
    • вул. Миколаївська
    • вул. Небесної Сотні, 41/66
    • вул. Новобудівельна
    • пров. Одеський
    • пр. Одеський
    • вул. Перекопська, 40
    • вул. Петра Прокоповича
    • вул. Полковника Гегечкорі, 40/53
    • вул. Соломії Крушельницької
    • вул. Театральна, 42-46А
    • вул. Троїцька, 39/32-64
    • вул. Черкаська
    • пров. Чечелівський
    • вул. Чечелівська
    • вул. Андрія Гончарова
    • вул. Гірська
    • вул. Юрія Кондратюка, 7-82
    • вул. Юрія Липи
    • вул. Архітектора Сергєєва
    • вул. Богдана Хмельницького
    • вул. Ботанічна
    • вул. Братів Тютюнників
    • вул. Весняна
    • вул. Володимира Короленка
    • вул. Гійома Боплана
    • вул. Громадянська
    • вул. Затонна
    • вул. Каховська
    • вул. Кільцева
    • вул. Кооперативна
    • вул. Лугова
    • вул. Миколи Пирогова
    • вул. Нескорених
    • вул. Проєктна
    • вул. Проліскова
    • вул. Раїси Кириченко

З 8.00 до 18.00

  • Технічне обслуговування електромереж:
    • вул. Володимира Івасюка, 50/10
    • пров. Крюківський, 1А
    • вул. Максима Березовського, 1, 2, 2А
    • пров. Мирний, 7, 8А, 22
    • вул. Художня, 1/8-11
    • пров. Яблуневий, 7.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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