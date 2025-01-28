Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У середу, 29 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
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Технічне обслуговування електромереж:
- пров. Абрикосовий, 23-25/28
- вул. 29 Вересня, 3-14, 32
- вул. Білецьківська, 2-28А
- вул. Василя Сухомлинського, 3-15
- вул. Володимира Івасюка, 50/10, 103-122
- вул. Гайдамацька, 46-83
- вул. Зинаїди Тулуб, 1/20-34
- вул. Івана Кожедуба, 13-32
- вул. Івана Мазепи, 22/9
- вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1
- вул. Княгині Ольги, 10-28
- вул. Ковальська, 30/24, 35-37
- пров. Крюківський, 1А
- вул. Куруківська, 1-27А
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7
- вул. Лінійна, 1-4
- вул. Межова, 14/20
- вул. Михайла Драгоманова, 13/28-49Б
- вул. Михайлівська, 3-13
- вул. Молодіжна, 7
- вул. Новомежова, 2-6А
- вул. Павла Чубинського, 21-33
- вул. Петра Дорошенка, 2-8
- пр. Пілотів, 17-44 (КТП-516)
- пр-д Пілотів, 27 (КТП-516)
- вул. Пілотів, 46
- пр. Пілотів, 34А, 48
- пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
- пров. Марії Примаченко, 6Б
- пров. Михайлівський, 17-32
- пров. Мирний, 7, 8А, 22
- вул. Сагайдачного, 10, 29
- вул. Софіївська, 37, 39
- пр-д Парковий, 4-8
- пров. Фруктовий, 3-12/2, 20-32
- туп. Фруктовий, 3-7
- вул. Художня, 1/8-11
- вул. Юрія Руфа, 7-50
- вул. Ярослава Мудрого, 30-38
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Реалізація договорів про приєднання до електричних мереж:
- вул. Виноградна
- вул. В. Івасюка
- вул. І. Франка
- вул. Козацька, 61/31-94А
- вул. Ковальська
- вул. Ливарна
- вул. Лінійна
- вул. М. Березовського
- вул. М. Драгоманова
- вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
- вул. Насосна
- вул. Олександріївська
- вул. П. Чубинського
- вул. Республіканська
- пров. Рівненський, 8А
- просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118
- вул. Сергія Кульчицького, 16-49
- туп. Степовий, 1-9
- вул. Тараса Бульби, 25, 27
- вул. Тупикова
- вул. Художня
- вул. Чумацький Шлях
- пров. І. Кожедуба
- пров. І. Приходька
- пров. К. Ушинського
- пров. Крюківський
- пров. Ливарний
- пров. Літописний
- пров. М. Савченка
- пров. Мирний
- пров. Насосний
- пров. П. Ракітіна
- пров. Тополевий
- пров. Ф. Мазуленка
- пров. Художній
- пров. Яблуневий
- туп. Ливарний
- проїзд М. Старицького
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Усунення скарг споживачів:
- вул. Гайдамацька, 1-14
- вул. Кавалерійська, 1/56-17А
- вул. Олександріївська, 28-89
- пров. Остапа Вишні, 1
- вул. Остапа Вишні, 4-29/38
- пров. Шкільний, 18/5, 20-24/27
- вул. Чорноморська
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Розчищення трас:
- пров. Бакинський, 9-12
- пров. Бар’єрний, 7-12
- вул. Бетонна, 126-128А
- вул. Вітчизняна, 5-20
- вул. 29 Вересня, 10/24, 18, 21
- пров. Веселий, 10
- вул. Гійома Боплана, 77-92
- пр. Георгія Петька
- пров. Дмитра Вишневецького
- пров. Західний, 11, 12, 14
- пр. Заводський
- вул. Івана Франка, 29, 33
- пр. Івана Торубари
- вул. Кавказька
- пров. Квітневий, 1-10
- вул. Кооперативна, 1А-2Б
- вул. Костянтина Острозького
- вул. Лейтенанта Покладова, 24/40, 25, 34
- пров. Луговий, 17-37
- пр-д Луговий, 10-25
- вул. Миколаївська
- вул. Небесної Сотні, 41/66
- вул. Новобудівельна
- пров. Одеський
- пр. Одеський
- вул. Перекопська, 40
- вул. Петра Прокоповича
- вул. Полковника Гегечкорі, 40/53
- вул. Соломії Крушельницької
- вул. Театральна, 42-46А
- вул. Троїцька, 39/32-64
- вул. Черкаська
- пров. Чечелівський
- вул. Чечелівська
- вул. Андрія Гончарова
- вул. Гірська
- вул. Юрія Кондратюка, 7-82
- вул. Юрія Липи
- вул. Архітектора Сергєєва
- вул. Богдана Хмельницького
- вул. Ботанічна
- вул. Братів Тютюнників
- вул. Весняна
- вул. Володимира Короленка
- вул. Гійома Боплана
- вул. Громадянська
- вул. Затонна
- вул. Каховська
- вул. Кільцева
- вул. Кооперативна
- вул. Лугова
- вул. Миколи Пирогова
- вул. Нескорених
- вул. Проєктна
- вул. Проліскова
- вул. Раїси Кириченко
З 8.00 до 18.00
- Технічне обслуговування електромереж:
- вул. Володимира Івасюка, 50/10
- пров. Крюківський, 1А
- вул. Максима Березовського, 1, 2, 2А
- пров. Мирний, 7, 8А, 22
- вул. Художня, 1/8-11
- пров. Яблуневий, 7.
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