На замовлення ФСБ підпалювали залізничні об’єкти: СБУ та поліція викрили диверсантів

У Київській, Житомирській та Миколаївській областях затримано вісьмох зловмисників, які виконували завдання російських спецслужб. Їм загрожує довічне ув’язнення
Служба безпеки України та Національна поліція викрили групу диверсантів, які на замовлення ФСБ Росії підпалювали релейні шафи сигнальних установок Укрзалізниці. Їхні дії були спрямовані на зрив безпечного руху поїздів. Про це повідомила пресслужба поліції.
Що сталося:
Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Ці дії є черговою спробою країни-агресора дестабілізувати роботу транспортної інфраструктури України в умовах війни.
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