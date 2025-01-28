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На замовлення ФСБ підпалювали залізничні об’єкти: СБУ та поліція викрили диверсантів

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 174

 У Київській, Житомирській та Миколаївській областях затримано вісьмох зловмисників, які виконували завдання російських спецслужб. Їм загрожує довічне ув’язнення

Служба безпеки України та Національна поліція викрили групу диверсантів, які на замовлення ФСБ Росії підпалювали релейні шафи сигнальних установок Укрзалізниці. Їхні дії були спрямовані на зрив безпечного руху поїздів. Про це повідомила пресслужба поліції.

Що сталося:

  • На Київщині затримали 18-річного молодика, який погодився співпрацювати з ФСБ. Він пошкодив релейну шафу залізничного світлофора. Його затримали протягом доби після підпалу.
  • На Житомирщині правоохоронці затримали трьох осіб:
    • Двоє з них — 23-річні залежні від наркотиків. Один підпалював обладнання, інша фіксувала злочин.
    • Третій — 20-річний контрактник-дезертир, який спалив релейну шафу сигнальної установки.
  • На Миколаївщині затримали двох братів, віком 16 та 14 років, які залучили двох знайомих до диверсій. Разом вони намагалися знищити чотири релейні шафи.

Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Ці дії є черговою спробою країни-агресора дестабілізувати роботу транспортної інфраструктури України в умовах війни.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: палії диверсанти
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