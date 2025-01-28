Торік на дорогах Кременчуці в аваріях загинули 5 людей

Упродовж 2024 року на дорогах Кременчука загинули 5 осіб. Про це інформують у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.
Загалом на дорогах міста за рік сталися 160 дорожньо-транспортних пригод із потерпілими. 5 людей у них загинули, ще 193 травмувалися.
У патрульній поліції основними причинами таких аварій називають:
Аби уникнути небезпечних ситуацій на дорозі, патрульні радять:
Нагадаємо, наприкінці минулого року у Кременчуці на Молодіжному зіткнулися дві автівки: водійку та пасажира однієї з них з травмами ушпиталили. Також у грудні внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали четверо громадян.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.