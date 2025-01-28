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Торік на дорогах Кременчуці в аваріях загинули 5 людей

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 85

 

Загалом у місті сталися 160 дорожньо-транспортних пригод із потерпілими

Упродовж 2024 року на дорогах Кременчука загинули 5 осіб. Про це інформують у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.

Загалом на дорогах міста за рік сталися 160 дорожньо-транспортних пригод із потерпілими. 5 людей у них загинули, ще 193 травмувалися.

У патрульній поліції основними причинами таких аварій називають:

  • порушення правил маневрування;
  • порушення правил проїзду перехресть;
  • перевищення безпечної або дозволеної швидкості руху.

Аби уникнути небезпечних ситуацій на дорозі, патрульні радять:

  • дотримуватися швидкісного режиму;
  • бути обачними на перехрестях;
  • дотримуватися дистанції між транспортними засобами;
  • поважати інших учасників руху.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Кременчуці на Молодіжному зіткнулися дві автівки: водійку та пасажира однієї з них з травмами ушпиталили. Також у грудні внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали четверо громадян.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: аварія ДТП травмовані загиблі патрульна поліція
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