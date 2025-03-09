У Полтавському районі під час пожежі сухостою постраждала людина

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Причини пожежі встановлюються

8 березня о 12.11 у селі Лелюхівка Новосанжарської громади сталася пожежа на відкритій території. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. Вогонь знищив суху рослинність на площі 0,003 га. Одна людина отримала травми. Для ліквідації займання залучили рятувальників місцевої пожежної команди села Малий Кобелячок. Причини займання встановлюються. Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині у пожежі загинули двоє чоловіків.

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