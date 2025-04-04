Верховний Суд зупинив касацію КП «КАТП 1628» у справі про закупівлю пального: що про це відомо

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За даними слідства, через додаткові угоди було збільшено ціну пального понад допустимі 10% — на 39,88% для дизельного пального і на 36,17% для бензину. Прокуратура заявила, що зміна вартості відбулася без обґрунтованих причин

2 квітня Верховний Суд зупинив касаційний розгляд справи за скаргою комунального підприємства «Кременчуцьке КАТП 1628». Підприємство намагається оскаржити рішення судів попередніх інстанцій, які задовольнили позов прокуратури про визнання недійсними трьох додаткових угод до договору закупівлі пального та стягнення понад 2 млн грн до бюджету Кременчука. Про це стало відомо з ухвали суду.

Кременчуцька окружна прокуратура подала позов в інтересах держави до КП «КАТП 1628» і ТОВ «Торгово-промислова група «Альфа». Прокуратура вимагала:

визнати недійсними додаткові угоди № 4 (від 06.05.2021), № 6 (від 26.10.2021) та № 11 (від 09.02.2022) до договору № 152 від 18.01.2021;

стягнути з ТОВ «Альфа» 2 млн 40 тис. 544 грн до бюджету Кременчуцької громади.

За даними слідства, через ці угоди ціна пального збільшилась на понад допустимі 10% — на 39,88% для дизельного пального і на 36,17% для бензину. Прокуратура заявила, що зміна вартості відбулася без обґрунтованих причин.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій

Господарський суд Харківської області повністю задовольнив позов прокуратури у вересні 2024 року. Апеляція у січні 2025 року підтвердила рішення, лише частково змінивши порядок стягнення судового збору.

Суди встановили, що додаткові угоди порушують статтю 41 Закону «Про публічні закупівлі» і були підставою для безпідставного збагачення постачальника. Суд також ухвалив стягнути з обох відповідачів по 35 тис. грн судового збору на користь прокуратури.

Позиція КАТП у касації

КП «КАТП 1628» подало касаційну скаргу, стверджуючи, що суди неправильно застосували закон і проігнорували контекст зміни ціни. У скарзі підприємство вказує, що:

зміна вартості пального була обґрунтованою;

суди неправильно застосували пункт 2 частини 5 статті 41 Закону;

висновки базуються на помилковому тлумаченні позиції Великої Палати ВС у справі № 922/2321/22.

Підприємство просило Верховний Суд скасувати попередні рішення і відмовити у позові повністю.

Чому Верховний Суд зупинив провадження

Під час підготовки до розгляду справи Верховний Суд виявив, що Велика Палата наразі переглядає схожу за змістом справу № 920/19/24 щодо оскарження додаткових угод до публічного договору. Через подібність правовідносин (закупівлі, додаткові угоди, перевищення цінових меж) суд вирішив дочекатися рішення ВП ВС.

Розгляд касації КП зупинено до завершення розгляду справи № 920/19/24. Засідання, призначене на 2 квітня, не відбулося. Про дату нового засідання сторони повідомлять додатково.

Що відомо про торгово-промислову групу «Альфа»

За даними Youcontrol, компанію «Альфа» зареєстрували у 2017 в році. Засновниками вказані Вадим Петізін та Олексій Карпенко з Луганська.

Як пише видання «Наші Гроші», Петізін є засновником луганських ТОВ «ТПГ Восток», ТОВ «ТГ Восток» і МПП «Квант». Карпенко є засновником ТОВ «Новаком Україна», ТОВ «КФФ Трейд», ТОВ «КФФ Груп», ТОВ «Еко Пром Актив», ТОВ «Еко Пром Ресурс» і ТОВ «Еко Ресурс Україна», у яких раніше частки мало російське ООО «Ринвол»; у зв’язку з цим ці фірми згадувались у кримінальній справі за 2022 рік щодо можливого фінансування війни.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023-го підприємство уклало угоду з ТОВ «Інтер Джак Ойл» на постачання дизпалива за ціною 57,6 грн за літр. У лютому 2024-го ціну за договором знизили до 53,5 грн за літр, але й тоді вона була значно вища за ринкову.







