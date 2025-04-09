Завтра у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого захисника Віталія Хіоніна

Завтра, 10 квітня, у Кременчуці в останню путь проведуть загиблого захисника Віталія Хіоніна. Про це інформують в департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що полеглий воїн — випускник Кременчуцької гімназії № 9. Загинув військовослужбовець під час виконання бойового завдання 18 березня 2025 року.
Прощання та поховання Віталія Хіоніна відбудеться у четвер, 10 квітня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника.
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