Завтра у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого захисника Віталія Хіоніна

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 0

Завтра, 10 квітня, у Кременчуці в останню путь проведуть загиблого захисника Віталія Хіоніна. Про це інформують в департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що полеглий воїн — випускник Кременчуцької гімназії № 9. Загинув військовослужбовець під час виконання бойового завдання 18 березня 2025 року.

Прощання та поховання Віталія Хіоніна відбудеться у четвер, 10 квітня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника.