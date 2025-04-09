На Миргородщині зіткнулися УАЗ і швидка — обидва авто злетіли в кювет

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 0

9 квітня близько 10/40 поблизу села Любівщина Миргородської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля УАЗ та карети швидкої медичної допомоги Peugeot. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередніми даними, транспортні засоби зіткнулися, після чого обидва з’їхали в кювет. Внаслідок аварії постраждав 60-річний водій швидкої. Його госпіталізували.

На місці працюють правоохоронці та інші служби. Причини аварії наразі встановлюються.

Це вже не перша ДТП на Миргородщині за останні дні. Раніше біля Пирятина зіткнулися Volkswagen та вантажівка, а пасажир опинився в лікарні.