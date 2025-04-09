На трасі Київ — Харків поблизу Пирятина зіткнулися Volkswagen і вантажівка — постраждав пасажир

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8 квітня близько 17.15 на 153 км автодороги Київ — Харків, поблизу Пирятина Лубенського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі позашляховика Volkswagen Touareg та вантажівки MAN. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередніми даними, Volkswagen, за кермом якого перебувала 38-річна водійка, зіткнувся з вантажівкою, якою керував 55-річний чоловік. У результаті зіткнення постраждав 62-річний пасажир позашляховика — його з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило травми.

Нагадаємо, що від початку року на дорогах області в аваріях загинули 27 осіб.