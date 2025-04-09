Одна із громад Кременчуччини отримала гумдопомогу від Червоного Хреста з Австрії

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Допомогу від благодійників отримали медики та пожежники Глобинської громади

Глобинська громада на Кременчуччині отримала гуманітарну допомогу від Червоного Хреста з Австрії. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Зокрема, отримала гуманітарку Глобинська міська лікарня. Це вже не перша благодійка від міжнародних партнерів. Цього разу лікарня отримала 12 електричних багатофункціональних ліжок, 10 крісел колісних, допоміжні засоби для ходьби, протипролежневі матраци, засоби особистої гігієни.

Реабілітаційне та реанімаційне відділення лікарні уже обладнані сучасними медичними засобами, тож цей гуманітарний вантаж розподілять між іншими відділеннями медзакладу.

Отримали «подарунок» від австрійців і глобинські пожежники. Раніше вони вже отримували від австрійських колег дві пожежні машини — торік та цьогоріч у січні. Тепер же вогнеборцям передали мотопомпу до пожежного автомобіля.

Крім того, Глобинська громада як гуманітарну допомогу отримала вантажний автомобіль Piaggio Porter Kipper S90, який передадуть для виконання робіт з благоустрою у Великокринківський ККП.

Нагадаємо, торік лікарня «Кременчуцька» отримала генератор для безперебійної роботи під час блекаутів.