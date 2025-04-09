«Нічого спільного зі здоровим глуздом»: Полтавський обласний ТЦК спростував «закупівлю байдарок та більярдів» у Кременчуці

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8 квітня пресслужба Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки прокоментувала інформацію, яка щирилась соцмережами в березні, про нібито закупівлю Кременчуцьким районним ТЦК та СП байдарок, SUP-дошок та більярдних столів.

Ширилась інформація, зазвичай, приблизно з таким текстом:

«Натрапив у мережі на цікаві документи із закупівлями Кременчуцького ТЦК. У списку найдорожчі товари для елітного відпочинку — SUP-борди, каяки, більярдні столи та спінінги. Все це загальною вартістю понад мільйон гривень. Загалом, наші полтавські тцкшники знову відзначилися. Що не день то новий скандал».

Наша редакція схожі повідомлення також отримувала, але, окрім них жодних підтверджень реальності такої закупівлі не було. Не підтвердили її й наші джерела в Кременчуцькому РТЦК. Тепер в обласному ТЦК також інформацію про закупівлю спростували:

— У мережі шириться фейкова інформація стосовно нібито закупівель одним з відділів районного ТЦК та СП Полтавської області SUP-дощок, морських байдарок, більярдних столів та інших товарів для відпочинку на загальну суму понад мільйон гривень. Ці псевдодокументи не мають нічого спільного з вимогами керівних документів щодо діловодства у ЗСУ та здоровим глуздом узагалі, - зазначили у повідомленні.

Далі військові пояснили у чому саме «прокололися» російські пропагандисти, вигадуючи цей фейк.

— Зокрема в «документі» нібито начальник відділу звертається напряму до начальника Полтавського обласного ТЦК та СП, що свідчить про низьку обізнаність ворога у субординації в Силах оборони. Ці та інші деталі свідчать про російське походження фейку та про чергову спробу маніпуляції думками українців, — вказали в Полтавському ОТЦК.

Зауважимо, що начальник відділу районного ТЦК за правилами військової субординації навіть за простішими питаннями не може напряму звертатися до начальника обласного ТЦК, минаючи свого безпосереднього начальника — керівника районного ТЦК. Вочевидь, той, хто вигадав цей фейк, не розумів цієї простої для кожного військового речі.

У Полтавському обласному ТЦК розповіли про російські ІПСО, які перешкоджають мобілізації

У Полтавському ОТЦК наголосили, що кошти на діяльність ТЦК та СП Полтавської області виділяються виключно на службові потреби.

— Пріоритетним напрямком, звісно ж, є заходи мобілізації. Поширення подібних фейків кидають тінь не лише на ТЦК та СП, а і на Збройні Сили України загалом, оскільки керівництво ЗСУ, нібито, дозволяє проводити подібні закупівлі в умовах повномасштабної російської війни проти українського народу. Закликаємо не вірити ворогу, не піддаватися на маніпуляції та перевіряти інформацію. Лише в єдності наша сила. Слава Україні! — закликали українців у повідомленні обласного ТЦК.

Штучні ведучі та діпфейки: як розпізнати дезінформацію в інтернеті

Сучасна російсько-українська війна відрізняється від минулих не тільки новим озброєнням та військовими технологіями, а й тим, що вона активно ведеться в інформаційному просторі. І значення цієї складової війни неймовірно зросло через розвиток інтернет-технологій, доступність соцмереж та складність, а інколи й неможливість, визначити джерело інформації. Цим доволі майстерно користується Росія для проведення своїх інформаційно-психологічних операцій, поширюючи дезінформацію, шкідливі меседжі та наративи, що дозволяє маніпулювати громадською думкою. Мета такої пропаганди — підірвати країну із середини та знизити її обороноздатність, посіяти розбрат, зневіру та соціальну напругу, розбурхати протестні настрої та налаштувати людей проти правоохоронних органів і ЗСУ.

Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти

Дезінформація та російські наративи просуваються досить витончено і продумано. Вони можуть прикриватися патріотичними гаслами, тезами чи символікою, а ефективний вплив на підсвідомість людей забезпечується зазвичай через емоції.

Велика кількість українців, через нерозуміння того, як працює ця пропаганда, часто поширюють кремлівські фейки в українському інформаційному просторі, несвідомо допомагаючи Росії.

Бізнес на фейках чи російська пропаганда: як ТікТок допомагає залучати аудиторію в анонімні телеграм-канали

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» постійно роз’яснює читачам, як розпізнати дезінформацію в інтернеті. Зокрема цьому нещодавно була присвячена серія публікацій в рамках проєкту «Перевір перед тим, як поширити», створена для підвищення рівня медіаграмотності серед користувачів соціальних мереж та навчання їх базових принципів перевірки інформації.

Ми також публікували аналітичні огляди щодо російської пропаганди та поради, за якими ознаками її легко виявити та як їй можна протидіями.