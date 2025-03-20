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Штучні ведучі та діпфейки: як розпізнати дезінформацію в інтернеті

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 153

 

Проєкт «Перевір перед тим, як поширити» від «Кременчуцького Телеграфа» створений задля підвищення рівня медіаграмотності серед користувачів соціальних мереж, щоб навчити базових принципів перевірки інформації

З появою штучного інтелекту медіапростір зазнав кардинальних змін. Сьогодні ми можемо бачити відео, в яких вигадані особи або навіть відомі політики говорять те, чого ніколи не казали. Такі публікації є вигідними тим, хто їх створює, і мають у собі певну мету — маніпуляція, пропаганда тощо. Це стало можливим завдяки технологіям штучних ведучих і діпфейків, які дедалі частіше використовуються для поширення дезінформації. Як же відрізнити справжнє відео від згенерованого? Які ознаки вказують на маніпуляцію? І наскільки важливо вміти розрізняти правду від фейку? Про це та інше — читайте далі.

Штучні ведучі: хто вони і для чого їх використовують

Штучні ведучі — це цифрові персонажі, створені на основі штучного інтелекту. Вони можуть виглядати як реальні люди, говорити з ідеальною дикцією і навіть імітувати людські емоції.

Ознаки, за якими можна розпізнати штучного ведучого:

  • ненатуральні рухи губ і міміки;
  • відсутність природних мікроемоцій та неплавність рухів;
  • однорідний тон голосу, який здається надто «ідеальним».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» також інколи використовує згенерованих ведучих для звукового супроводу відеоновин.

 

Багато новинних агенцій використовують згенерованих ведучих для мистецьких цілей чи автоматичного створення контенту, однак ця технологія також стала інструментом для дезінформації.

Діпфейки: коли відео «говорить» неправду

Діпфейки — це технологія, що дозволяє підміняти обличчя і голоси людей у відео. Спочатку ця технологія використовувалася в розважальних цілях, але тепер її активно застосовують для маніпуляцій. Наприклад, у 2022 році в українському інформаційному просторі з’явилося діпфейкове відео, де нібито президент України Володимир Зеленський закликає українців скласти зброю. Це відео швидко викрили, адже:

  • обличчя Зеленського рухалося неприродно, а тінь на ньому виглядала неприродно;
  • голос мав спотворений тембр і звучав неприродно;
  • жести не відповідали типовій поведінці президента.

Як відрізнити справжнє відео від фейкового?

У світі, де відеоманіпуляції стають дедалі досконалішими, важливо навчитися їх розпізнавати. Візуальні деталі, джерело поширення та додаткові інструменти перевірки можуть допомогти визначити є відео правдивим, чи це лише майстерна підробка.
Традиційно ми запитали наших підписників у соцмережах чи зможуть вони відрізнити справжню журналістку на відео від її штучно згенерованого аватара. Спробуйте перевірити себе і ви.

На цьому відео реальною є перша журналістка, а друга — штучно створений аватар за допомогою однієї із нейромереж.

Цього разу більшість читачів змогли правильно визначити, яка ведуча є справжньою, а яка — штучним аватаром.

Результат опитування у телеграм-каналі
Результати опитування в інстаграмі

Крім того, наші читачі формулювали власні аргументи, чому, на їхню думку, реальною є перша ведуча, а друга — згенерована за допомогою ШІ.

  

То як же не потрапити на гачок та відрізнити реальну людину від її штучно згенерованої копії? Ось кілька ключових порад, які допоможуть вам не стати жертвою фейкових відео:

  1. Звертайте увагу на дрібні деталі: неприродні тіні, міміка, дивні рухи губ можуть свідчити про маніпуляцію.
  2. Перевіряйте джерело: якщо відео з’явилося тільки в невідомих Telegram-каналах, а офіційні джерела його не публікують — це тривожний сигнал.
  3. Використовуйте спеціальні інструменти: сайти на кшталт Deepware Scanner або InVID допоможуть аналізувати підозрілі відео.
  4. Порівнюйте з іншими джерелами: якщо відоме медіа або офіційний представник спростовує інформацію у відео, варто замислитися щодо його правдивості.

Чому важливо вміти розпізнавати фейки?

Дезінформація у відео — потужний інструмент впливу на громадську думку. Неправдиві сюжети можуть:

  • Викликати паніку серед населення, що особливо небезпечно під час воєнних дій, коли люди приймають рішення в умовах стресу.
  • Маніпулювати громадянами та впливати на їхню думку щодо військових дій та міжнародної підтримки України.
  • Завдати шкоди репутації людей, компаній та політиків, а також поширювати неправдиві відомості про українських військових та волонтерів, дискредитуючи їхні зусилля.

Чим більше людей навчиться відрізняти правду від фейку, тим важче буде маніпуляторам впливати на суспільство.

Довіряй, але перевіряй: інформаційна гігієна у цифрову епоху

Світ медіа змінюється, і разом із ним змінюються загрози. Штучні ведучі та діпфейки можуть як допомагати у створенні контенту, так і ставати інструментами дезінформації. Критичне мислення та вміння аналізувати інформацію допоможуть не потрапити в пастку маніпуляцій. Будьте уважні, перевіряйте джерела і не довіряйте всьому, що бачите в мережі.

Цей контент створено у співпраці з «Детектором медіа» за підтримки Міністерства закордонних справ, у справах співдружності та розвитку Великої Британії та Zinc Network

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Штучний голос vs. реальність: як не потрапити в пастку дезінформації

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Автор: Яна Гудзь
Теги: медіаграмотність фейк дезінформація штучний інтелект перевірка
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