Штучні ведучі та діпфейки: як розпізнати дезінформацію в інтернеті

Проєкт «Перевір перед тим, як поширити» від «Кременчуцького Телеграфа» створений задля підвищення рівня медіаграмотності серед користувачів соціальних мереж, щоб навчити базових принципів перевірки інформації
З появою штучного інтелекту медіапростір зазнав кардинальних змін. Сьогодні ми можемо бачити відео, в яких вигадані особи або навіть відомі політики говорять те, чого ніколи не казали. Такі публікації є вигідними тим, хто їх створює, і мають у собі певну мету — маніпуляція, пропаганда тощо. Це стало можливим завдяки технологіям штучних ведучих і діпфейків, які дедалі частіше використовуються для поширення дезінформації. Як же відрізнити справжнє відео від згенерованого? Які ознаки вказують на маніпуляцію? І наскільки важливо вміти розрізняти правду від фейку? Про це та інше — читайте далі.
Штучні ведучі — це цифрові персонажі, створені на основі штучного інтелекту. Вони можуть виглядати як реальні люди, говорити з ідеальною дикцією і навіть імітувати людські емоції.
Ознаки, за якими можна розпізнати штучного ведучого:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» також інколи використовує згенерованих ведучих для звукового супроводу відеоновин.
Багато новинних агенцій використовують згенерованих ведучих для мистецьких цілей чи автоматичного створення контенту, однак ця технологія також стала інструментом для дезінформації.
Діпфейки — це технологія, що дозволяє підміняти обличчя і голоси людей у відео. Спочатку ця технологія використовувалася в розважальних цілях, але тепер її активно застосовують для маніпуляцій. Наприклад, у 2022 році в українському інформаційному просторі з’явилося діпфейкове відео, де нібито президент України Володимир Зеленський закликає українців скласти зброю. Це відео швидко викрили, адже:
На цьому відео реальною є перша журналістка, а друга — штучно створений аватар за допомогою однієї із нейромереж.
Цього разу більшість читачів змогли правильно визначити, яка ведуча є справжньою, а яка — штучним аватаром.
Крім того, наші читачі формулювали власні аргументи, чому, на їхню думку, реальною є перша ведуча, а друга — згенерована за допомогою ШІ.
То як же не потрапити на гачок та відрізнити реальну людину від її штучно згенерованої копії? Ось кілька ключових порад, які допоможуть вам не стати жертвою фейкових відео:
Дезінформація у відео — потужний інструмент впливу на громадську думку. Неправдиві сюжети можуть:
Чим більше людей навчиться відрізняти правду від фейку, тим важче буде маніпуляторам впливати на суспільство.
Світ медіа змінюється, і разом із ним змінюються загрози. Штучні ведучі та діпфейки можуть як допомагати у створенні контенту, так і ставати інструментами дезінформації. Критичне мислення та вміння аналізувати інформацію допоможуть не потрапити в пастку маніпуляцій. Будьте уважні, перевіряйте джерела і не довіряйте всьому, що бачите в мережі.
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