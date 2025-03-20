Штучні ведучі та діпфейки: як розпізнати дезінформацію в інтернеті

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 153

Проєкт «Перевір перед тим, як поширити» від «Кременчуцького Телеграфа» створений задля підвищення рівня медіаграмотності серед користувачів соціальних мереж, щоб навчити базових принципів перевірки інформації

З появою штучного інтелекту медіапростір зазнав кардинальних змін. Сьогодні ми можемо бачити відео, в яких вигадані особи або навіть відомі політики говорять те, чого ніколи не казали. Такі публікації є вигідними тим, хто їх створює, і мають у собі певну мету — маніпуляція, пропаганда тощо. Це стало можливим завдяки технологіям штучних ведучих і діпфейків, які дедалі частіше використовуються для поширення дезінформації. Як же відрізнити справжнє відео від згенерованого? Які ознаки вказують на маніпуляцію? І наскільки важливо вміти розрізняти правду від фейку? Про це та інше — читайте далі.

Штучні ведучі: хто вони і для чого їх використовують

Штучні ведучі — це цифрові персонажі, створені на основі штучного інтелекту. Вони можуть виглядати як реальні люди, говорити з ідеальною дикцією і навіть імітувати людські емоції.

Ознаки, за якими можна розпізнати штучного ведучого:

ненатуральні рухи губ і міміки;

відсутність природних мікроемоцій та неплавність рухів;

однорідний тон голосу, який здається надто «ідеальним».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» також інколи використовує згенерованих ведучих для звукового супроводу відеоновин.

Багато новинних агенцій використовують згенерованих ведучих для мистецьких цілей чи автоматичного створення контенту, однак ця технологія також стала інструментом для дезінформації.

Діпфейки: коли відео «говорить» неправду

Діпфейки — це технологія, що дозволяє підміняти обличчя і голоси людей у відео. Спочатку ця технологія використовувалася в розважальних цілях, але тепер її активно застосовують для маніпуляцій. Наприклад, у 2022 році в українському інформаційному просторі з’явилося діпфейкове відео, де нібито президент України Володимир Зеленський закликає українців скласти зброю. Це відео швидко викрили, адже:

обличчя Зеленського рухалося неприродно, а тінь на ньому виглядала неприродно;

голос мав спотворений тембр і звучав неприродно;

жести не відповідали типовій поведінці президента.

Як відрізнити справжнє відео від фейкового?