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Суд відсторонив заступника начальника слідчого відділу поліції Полтави через підозру в корупції

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 109

Правоохоронець отримав 1000 доларів США від громадянина за вплив на рішення щодо не притягнення останнього до кримінальної відповідальності

Октябрський районний суд Полтави відсторонив від посади тимчасового виконувача обов’язків заступника начальника слідчого відділу Полтавського райуправління поліції. Його підозрюють у отриманні хабаря. Про це стало відомо з ухвали Єдиного державного реєстру судових рішень. 

За даними слідства, 11 березня правоохоронець отримав 1000 доларів США від громадянина за вплив на рішення щодо не притягнення останнього до кримінальної відповідальності. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України, а 12 березня йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

Суд погодився з доводами слідства, що перебування підозрюваного на посаді може сприяти перешкоджанню слідству. Відсторонення діятиме до 12 травня 2025 року.

Також суд визначив для підозрюваного заставу в розмірі 268 400 грн. 

Нагадаємо, на Полтавщині поліція затримала адвоката та його пособника, які за $4000 обіцяли «вирішити питання» зняття з розшуку ТЦК.

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Автор: Телеграф
Теги: поліція хабар
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