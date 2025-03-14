На Полтавщині поліція затримала адвоката та його пособника, які за $4000 обіцяли «вирішити питання» непризову за мобілізацією

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Затриманим загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Адвокат пообіцяв місцевому мешканцеві «вирішити питання», щоб його не призвали на військову службу за мобілізацією, оцінивши свою «послугу» у 4000 доларів США. 12 березня під час отримання неправомірної вигоди його разом з пособником затримали в центрі Полтави працівники слідчого управління обласної поліції та оперативники Управління стратегічних розслідувань із залученням спецпідрозділу ГУНП Полтавщини «КОРД». За даним фактом поліція проводить досудове розслідування. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області з посиланням на керівника управління Євгена Рогачова.

— Місцевий адвокат та його пособник обґрунтовано підозрюються в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди. Адвокатові слідство інкримінує вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а його пособнику — вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 КК України, - пояснив Євген Рогачов.

За даним фактом досудове розслідування в кримінальних провадженнях здійснюється слідчим підрозділом обласної поліції. Санкція статей передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 12 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 12442 щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та головами і членами ВЛК. Він передбачає покарання за порушення порядку медогляду та призову під час проведення мобілізації. У законопроєкті пропонується встановити кримінальну відповідальність за:

порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби ( нова ст. 337-1 КК );

); порушення військово-службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу ( нова ст. 426-2 КК );

); розширити коло суб’єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5(«Незаконне збагачення») КК, шляхом вказівки у п. 1 примітки до вказаної норми на голів, їх заступників, членів та секретарів позаштатних постійних військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій.

У законопроєкті № 12442 пропонується ввести відповідальність для військовослужбовців ТЦК за мобілізацію заброньованих та тих, хто не підлягає призову, а для членів ВЛК — за умисне порушення проведення медичного огляду для визначення придатності військовозобов’язаних.