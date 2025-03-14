Зустрів повномасштабну війну на Донбасі: у Кременчуці попрощалися із військовослужбовцем Сергієм Волковим

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 299

У пам’яті побратимів чоловік лишиться добрим та щирим товаришем, готовим завжди прийти на допомогу

Сьогодні, 14 березня у стінах Кременчуцького міського палацу культури в останню путь провели померлого військовослужбовця, старшого сержанта Сергія Волкова. Народився чоловік 22 серпня 1968 року, проживав у Кременчуці.

Військовослужбовець служив за контрактом у складі 107-ї реактивної артилерійської «Кременчуцької» бригади, тож попрощатися із чоловіком прийшли його побратими.

Денис служив із Сергієм із 2021 року. Пригадує побратима як щиру та добру людину, завжди на позитиві.

— Із 2021 року ми виконували бойові завдання на Донбасі, поблизу Лиману. Тоді Сергій служив на посаді начальника радіостанції. Повномасштабне вторгнення ми зустріли саме там.

Чоловік додає: Сергій ніколи нікому не відмовляв ні в чому — завжди міг прийти на допомогу у будь-якій ситуації. Так само і у військовій справі: був досвідченим та відповідальним, на нього завжди можна було покластися.

Денис продовжує ділитися спогадами про побратима:

— Був такий випадок, навесні 2022 року, коли ми стояли на Донбасі. Я прийшов до їхньої машини, а Міхалич розгортав зв’язок. Кажу, не знайшлося нікого молодшого? Купа ж хлопців поруч. А він: та ні, я самий молодий, я полізу. Ніколи ніякої роботи не цурався.

Контракт на військову службу Сергій Волков підписав 6 квітня 2021 року у Кременчуцькому РТЦК та СП, розповідає військовослужбовиця Любов Телятник.

— Займав посаду командира відділення матеріального забезпечення взводу матеріально-технічного забезпечення реактивної артилерійської батареї реактивного артилерійського дивізіону. Помер 11 березня 2025 року у кременчуцькому госпіталі внаслідок атеросклеротичної хвороби серця. Вічна пам’ять захиснику!

У Сергія Волкова лишилися дружина та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військовослужбовця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.















Фото: Яна Гудзь