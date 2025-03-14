Зустрів повномасштабну війну на Донбасі: у Кременчуці попрощалися із військовослужбовцем Сергієм Волковим

Сьогодні, 14 березня у стінах Кременчуцького міського палацу культури в останню путь провели померлого військовослужбовця, старшого сержанта Сергія Волкова. Народився чоловік 22 серпня 1968 року, проживав у Кременчуці.
Військовослужбовець служив за контрактом у складі 107-ї реактивної артилерійської «Кременчуцької» бригади, тож попрощатися із чоловіком прийшли його побратими.
Денис служив із Сергієм із 2021 року. Пригадує побратима як щиру та добру людину, завжди на позитиві.
Чоловік додає: Сергій ніколи нікому не відмовляв ні в чому — завжди міг прийти на допомогу у будь-якій ситуації. Так само і у військовій справі: був досвідченим та відповідальним, на нього завжди можна було покластися.
Денис продовжує ділитися спогадами про побратима:
Контракт на військову службу Сергій Волков підписав 6 квітня 2021 року у Кременчуцькому РТЦК та СП, розповідає військовослужбовиця Любов Телятник.
У Сергія Волкова лишилися дружина та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військовослужбовця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого захисника.
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