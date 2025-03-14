Наступного тижня можна потрапити на прийом з особистих питань до трьох керівників Кременчука

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 1

Міський голова Віталій Малецький свій прийом громадян з особистих питань, якій мав відбутися 20 березня, переніс на 27 березня

Наступного тижня відбудуться прийоми громадян з особистих питань секретарем Кременчуцької міської ради та двома заступниками міського голови Кременчука. Про це повідомляє управління по роботі зі зверненнями громадян міськвиконкому на сайті Кременчуцької міської ради.

У понеділок, 17 березня, з 16.00 до 17.00 прийом громадян у приміщенні контакт-центру № 15 (вул. Університетська,33) проводить керуючий справами виконкому Кременчуцької міської ради Руслан Шаповалов.

У вівторок, 18 березня, з 16.00 до 17.00 прийом громадян у приміщенні контакт-центру № 20 (вул. Івана Приходька,36) проводить заступник міського голови Дмитро Кравченко.

У середу, 19 березня, з 16.00 до 17.00 прийом громадян у приміщенні контакт-центру № 23 (наб. Лейтенанта Дніпрова,76) проводить секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко.

Управління по роботі зі зверненнями громадян також інформує, що прийом міського голови Віталія Малецького, який мав відбутися 20 березня, перенесено на 27 березня. Він розпочнеться о 14.00 у приміщення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (площа Перемоги,2).

Нагадаємо, записатися на прийом до керівництва міста можна за телефоном — 0989883133.