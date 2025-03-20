Програш та виграш — такі підсумки двох останніх контрольних матчів «Кременя»

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 175

Наша команда у гостях програла «Олександрії-2», а згодом, через кілька днів здобула перемогу над криворізьким «Пегуелом»

Примітно, що матч в Олександрії відбувся на натуральному газоні. Кременчужанам треба було деякий час, аби звикнути до трав’яного покриття, адже тренуються вони на синтетиці, та й кілька тренувальних матчів гралися на «Кремінь-арені».

Олександрійці загалом мали перевагу над суперником, команда показала кращу зіграність, їхні дії були змістовнішими. Гості, тобто «Кремінь», діяв переважно від оборони. Команда створювала біля воріт «Олександрії-2» лише напівмоменти для взяття воріт. Але — не більше того.

Господарі забили єдиний і переможний для себе гол у першому таймі, скориставшись відвертою помилкою центральних захисників «Кременя». На жаль, результативні промахи оборони стали вже достатньо регулярними.

Наступний матч команда Ігоря Климовського грала вдома, на «Кремінь-арені». Суперником був аматорський колектив «Пегуел» з Кривого Рогу. «Пегуел» має статус християнського клубу. У команди після першого кола у групі 2 чемпіонату ААФУ дві перемоги, дві нічиї та шість поразок, і дев’яте місце з десяти команд.

Гра у Кременчуці відбулася за переваги «Кременя», про що свідчить і рахунок — 4:2 на користь господарів. Рахунок у матчі з пенальті точним ударом відкрив Владислав Молько, але перший тайм закінчився миром — 1:1. «Кремінь» знову пропустив після помилки оборонців. Однак перевагу господарям цього разу вдалося довести трьома точними ударами. Вони на рахунку Дмитра Покася — двічі відзначився та Дмитра Прокопчука. У підсумку 4:2 на користь «Кременя».

Склад «Кременя» у цьому матчі: Дмитриченко, Тилоха, Сидоренко, Бондар, Боровський, ГНП, Савіцький, ГНП, Прокопчук, Молько, Стецюк

На заміну виходили Клепко, Покась, Колосков.

Останній до старту другої частини чемпіонату в першій лізі «Кремінь» зіграє контрольний поєдинок ще раз в гостях з «Олександрією-2».