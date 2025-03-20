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У Кременчуці судили чоловіка, який гантеллю забив до смерті друга дитинства

Сьогодні, 18:19 Переглядів: 262 Коментарів: 1

 

За ґратами обвинувачений проведе 8 років

У Кременчуці на 8 років за ґратами засудили чоловіка, який у лютому минулого року забив до смерті свого знайомого. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Наразі відомо, що минулого року обвинувачений прийшов до свого друга дитинства, у якого напередодні був день народження. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого обвинувачений тричі вдарив товариша по голові металевою гантеллю. Від отриманих травм потерпілий помер.

Після цього обвинувачений забрав знаряддя вбивства, закрив двері квартири та пішов звідти. Через кілька днів правоохоронці чоловіка затримали. У нього знайшли ключі від квартири вбитого, а гантелю він здав у ломбард. 

Попри те, що на суді обвинувачений своєї вини у скоєному не визнав, прокурори довели його винуватість. Чоловіка визнали винним у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). Він проведе за ґратами 8 років.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині на 5 років за ґратами засудили чоловіка, який побив свою вагітну співмешканку так, що у тієї стався викидень.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: korets.rayon.in.ua
Теги: суд вирок суду побиття смерть прокуратура
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Коментарі: 1

43
sezheldybin:
Сьогодні, 19:07

Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире !!! И ещё сразу возник вопрос: а почему такой большой срок ? Всего - то ничего - ну "замочил" одного , другого ... И целых 8 лет - надо 8 месяцев и условно с отсрочкой приговора за хорошее поведение в суде и положительные характеристики коллег по работе и соседей ...


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