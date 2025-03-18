Побив співмешканку, що у тієї стався викидень: на Полтавщині чоловіка засудили на 5 років

Сьогодні, 10:18 Переглядів: 291

Відомо, що чоловік приревнував співмешканку, через що протягом двох днів бив та душив її

На Полтавщині на 5 років за ґратами засудили чоловіка, який у січні минулого року так побив свою співмешканку, що у тієї стався викидень. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

У суді прокурори довели, що тогоріч чоловік протягом двох днів тримав жінку вдома, бив її кулаками і ногами та душив. Такі свої дії він характеризував ревнощами. Потерпіла на той час була вагітна. Коли ж жінка спробувала зателефонували у поліцію, кривдник почав погрожувати їй вбивством.

На третій день їй таки вдалося втекти з дому та звернутися за допомогою до перехожих, які й викликали медиків. Проте внаслідок насильницьких дій жінка дитину втратила.

Кривдника визнали винним в заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя та що спричинило переривання вагітності (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Свою вину на суді він також визнав. З ґратами чоловік проведе 5 років.

Нагадаємо, нещодавно у Мозоліївці на Кременчуччині чоловік побив свою знайому: жінка у тяжкому стані потрапила до лікарні.