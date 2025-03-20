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У березні майже 500 жителів області отримають матеріальну допомогу з бюджету Полтавщини

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 161

 

Допомогу отримають жителі області, які опинилися в складних життєвих обставинах

З обласного бюджету спрямують майже 2 млн грн матеріальної допомоги жителям Полтавщини. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

— Виплати у березні отримають 496 людей. Жителям області, які опинилися в складних життєвих обставинах, перерахуємо 1,5 млн грн, — написав він.

З цих коштів, власник будинку, який зазнав пошкоджень під час пожежі, нададуть 15 тис. грн. По 100 тис. грн отримають сім’ї загиблих цивільних осіб внаслідок російського обстрілу Полтавщини у лютому 2025 року. Ще 135 тис. грн виплатять рідним постраждалих цивільних осіб. Житель Зіньківської громади, будинок якого було пошкоджено внаслідок російської агресії, отримає 30 тис. грн.

Фінансову підтримку отримають 5 довгожителів області із нагоди свого 100-річного ювілею та родина, у якій народилася двійня.

— Продовжуємо підтримувати жителів області, які потребують допомоги, - резюмував Володимир Когут.

Нагадаємо, восьми мешканцям Полтавщини, які подали заявки на державну допомогу для відновлення знищеного житла, нарахували 13,4 млн грн. Четверо з них вже отримали сертифікати та придбали нове житло.

Напередодні Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав на Полтавщині з обласного бюджету виплатили щорічну разову грошову допомогу членам сімей загиблих (померлих) ветеранів 295 родинам на загальну суму 1,18 млн грн.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА державна допомога Соціальна допомога
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