Захворюваність на грип та ГРВІ у Кременчуці продовжує відступати. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
За попередній тиждень, із 31 березня до 6 квітня у Кременчуці на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 809 осіб, із них 41 — на грип. Зауважимо, що кількома тижнями раніше, із 17 до 23 березня, такі цифри хворих були 1076 та 53 відповідно.
Традиційно більшість хворих на грип — діти: 654 пацієнти із ГРВІ та 51 із грипом. З грипом до медзакладів міста ушпиталили 14 дітей та 2 дорослих, із ГРВІ — 23 дитини.
Традиційно більшість хворих — діти. ГРВІ у дітей зафіксували у 506 випадках із загальної кількості, з них 39 — хворі на грип. Із грипом до дитячого відділення лікарні «Кременчуцька» ушпиталили 8 хворих дітей. Із ГРВІ до лікарні госпіталізували 13 дітей, усі дорослі лікуються амбулаторно.
Така кількість хворих не перевищує встановлений для регіону епідпоріг.
За минулий тиждень у Кременчуцькій громаді смертельних випадків від Covid-19 не було зафіксовано. Разом з тим у місті продовжується компанія з імунізації від Covid-19.
Наразі У Кременчуці є вакцина фірми виробника Pfizer для вакцинації. Щеплення залишаються безоплатними. Зробити його можна у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі, згідно з графіком роботи пунктів щеплення:
з 09.00 до 17.00 за адресами:
з 11.00 до 13.00 за адресою: вул. Лікаря Бончука, 9;
з 08.00 до 16.00 за адресою: вул. Івана Мазепи, 26.
Для уточнення порядку щеплення необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.
Нагадаємо, наприкінці березня на карантині перебували заклади освіти у шести громадах області, одна з них — і на Кременчуччині.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.