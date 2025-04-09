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Грип та ГРВІ у Кременчуці потроху відступають — медики

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 0

 

Традиційно більшість хворих — діти

Захворюваність на грип та ГРВІ у Кременчуці продовжує відступати. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради. 

За попередній тиждень, із 31 березня до 6 квітня у Кременчуці на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 809 осіб, із них 41 — на грип. Зауважимо, що кількома тижнями раніше, із 17 до 23 березня, такі цифри хворих були 1076 та 53 відповідно.

Традиційно більшість хворих на грип — діти: 654 пацієнти із ГРВІ та 51 із грипом. З грипом до медзакладів міста ушпиталили 14 дітей та 2 дорослих, із ГРВІ — 23 дитини.

Традиційно більшість хворих — діти. ГРВІ у дітей зафіксували у 506 випадках із загальної кількості, з них 39 — хворі на грип. Із грипом до дитячого відділення лікарні «Кременчуцька» ушпиталили 8 хворих дітей. Із ГРВІ до лікарні госпіталізували 13 дітей, усі дорослі лікуються амбулаторно.

Така кількість хворих не перевищує встановлений для регіону епідпоріг.

За минулий тиждень у Кременчуцькій громаді смертельних випадків від Covid-19 не було зафіксовано. Разом з тим у місті продовжується компанія з імунізації від Covid-19.

Наразі У Кременчуці є вакцина фірми виробника Pfizer для вакцинації. Щеплення залишаються безоплатними. Зробити його можна у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі, згідно з графіком роботи пунктів щеплення:

з 09.00 до 17.00 за адресами:

  • вул. Київська, 14,
  • вул. Квітки Цісик, 1а,
  • квартал 278, буд.13б,
  • проспект. Лесі Українки, 80,
  • проспект Лесі Українки, 15/8,
  • вул. Олексія Древаля, 101.

з 11.00 до 13.00 за адресою: вул. Лікаря Бончука, 9;

з 08.00 до 16.00 за адресою: вул. Івана Мазепи, 26.

Для уточнення порядку щеплення необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, наприкінці березня на карантині перебували заклади освіти у шести громадах області, одна з них — і на Кременчуччині.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: грип ГРВІ захворюваність
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