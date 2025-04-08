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Надзвичайні новини, Полтавщина

Від початку року на дорогах області в аваріях загинули 27 осіб — патрульні

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 47

 

Ще понад 200 громадян зазнали внаслідок аварій травм

Упродовж січня-березня на дорогах Полтавської області в автотрощах загинули 27 осіб. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції області.

За статистикою, протягом перших трьох місяців року на Полтавщині сталися 174 дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. У цих аваріях 212 громадян отримали травми, ще 27 осіб — загинули. 

Називають патрульні й основні причини виникнення аварій з потерпілими. До них відносять:

  • перевищення безпечної швидкості;
  • недотримання безпечної дистанції;
  • порушення правил під час зміни напрямку руху.

Нагадаємо, цими вихідними в Опішні на Полтавщині внаслідок аварії загинув 18-річний хлопець.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ілюстративне, архів
Теги: аварія ДТП загиблі
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