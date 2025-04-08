Від початку року на дорогах області в аваріях загинули 27 осіб — патрульні

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 47

Упродовж січня-березня на дорогах Полтавської області в автотрощах загинули 27 осіб. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції області.

За статистикою, протягом перших трьох місяців року на Полтавщині сталися 174 дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. У цих аваріях 212 громадян отримали травми, ще 27 осіб — загинули.

Називають патрульні й основні причини виникнення аварій з потерпілими. До них відносять:

перевищення безпечної швидкості;

недотримання безпечної дистанції;

порушення правил під час зміни напрямку руху.

Нагадаємо, цими вихідними в Опішні на Полтавщині внаслідок аварії загинув 18-річний хлопець.