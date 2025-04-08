Завтра Кременчук прощатиметься із померлим військовослужбовцем Валерієм Раковичем 

Завтра, 9 квітня, у Кременчуці в останню путь проведуть померлого захисника Валерія Раковича. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що Валерій Ракович — вірний син, люблячий батько та відданий захисник Батьківщини — помер 31 березня 2025 року.
Прощання та поховання військовослужбовця відбувається у середу, 9 квітня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого захисника.
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