Смертельна ДТП в Опішні: мотоцикл перекинувся — загинув 18-річний хлопець

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Мотоцикл Defiant впав під час руху — один із пасажирів помер на місці, інший не постраждав

Вранці 6 квітня в селищі Опішня Зіньківської громади сталася смертельна ДТП. Близько 3:15 мотоцикл Defiant, на якому їхали двоє 18-річних юнаків, перекинувся. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередніми даними слідства, мотоцикл з невідомих поки причин упав під час руху. Один із підлітків загинув на місці. Іншому медики надали допомогу — госпіталізація не знадобилася.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини.

Обставини трагедії з’ясовують слідчі.

Це вже п’ята резонансна ДТП на Полтавщині за дві доби. У них загинули щонайменше троє людей, ще кілька — у лікарні. Найбільш резонансні аварії — на трасах біля Кунцевого та Мар’янівки.