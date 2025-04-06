Рибам зірки прогнозують радість, а на Скорпіонів чекають приємні сюрпризи в особистому житті: гороскоп на 7-13 квітня

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 492

Овен (21.03-20.04)

Вірогідні промахи, прорахунки. Багато Овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах приведе до невдач. Овни повинні бути готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять їхнє становище.

Сприятливі дні: 11; несприятливі: 8.

Тілець (21.04-21.05)

Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Зірки настільки сприяють Тільцям, що будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Багато хто з представників цього знаку опиниться на висоті, вони все зможуть, все їм буде під силу. Надійною підтримкою будуть нові цікаві ідеї співробітників, схвалення впливових людей. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня Тільцям доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. Їх як і раніше чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож.

Сприятливі дні: 10, 11; несприятливі: 7.

Близнюки (22.05-21.06)

Ймовірно, що у Близнюків може бути завидна працездатність. Вони встигнуть зробити на превеликий подив багато, що може викликати заздрість у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернення до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні поява нової роботи, вивчення нових форм звичної діяльності. Проте не виключено, що дехто може розцінити ділову активність Близнюків як самовпевненість і кар`єризм.

Сприятливі дні: 11; несприятливі: 9.

Рак (22.06-22.07)

Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, вивчення ремесел, отримання інформації. Особливо сприятливі комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Тиждень звільнення від накопиченої у минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. В результаті подій цього тижня Раки можуть відчути незвичайну легкість. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручини.

Сприятливі дні: 7, 8; несприятливі: 10.

Лев (23.07-23.08)

Тиждень сприятливий для укладення контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, для укладення шлюбу, зачаття. Велика ймовірність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте розв'язати проблеми в особистому житті і забезпечите собі надійний тил. Ті Леви, хто обдумує новий діловий проєкт або якусь угоду, повинні заручитися підтримкою з боку впливових осіб.

Сприятливі дні: 12; несприятливі: 7.

Діва (24.08-23.09)

Можливе отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Дівам загрожують непорозуміння через необгрунтовані звинувачення або критичні зауваження. Їхній терпець може урватися. У багатьох Дів складеться думка, що скромність заважає їм зайняти те місце, яке вони заслуговують.

Сприятливі дні: 9, 10; несприятливі: 11.

Терези (24.09-23.10)

Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Зірки протегують подорожам, прогулянкам на свіжому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на відносинах з оточуючими. Тиждень характеризується конфліктами, подвійністю, розщепленням свідомості. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, що ваші дії не дуже схвалять близькі, у відносинах з якими, можливо, назріває конфліктна ситуація.

Сприятливі дні: 13; несприятливі: 8.

Скорпіон (24.10-22.11)

Особисте життя Скорпіонів може бути наповнене приємними сюрпризами і несподіваними вістями. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Міцні сім`ї переживатимуть реорганізацію своїх відносин і побутових умов. Багато хто зав`яже цікаві знайомства. Сплеск емоцій, відвертість світу і дитяча радість зроблять Скорпіонів-жінок привабливішими. Посиляться інтуїція і дар передбачення, зросте здатність зазирнути в майбутнє, зрозуміти душу супутника життя і матеріалізувати свої творчі пориви.

Сприятливі дні: 11; несприятливі: 9.

Стрілець (23.11-21.12)

Будь-яка справа зажадає особливої обережності. У смузі затемнення опиняться партнерство, договірні відносини, укладення контрактів і угод, укладення шлюбу. З увагою віднесіться до комерційних угод. Велика можливість випадкової невдачі, в результаті якої ви зазнаєте втрати. Швидше за все сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть Стрільцям радість. Вони відчують невпевненість у власних силах і взаємне незадоволення. Не виключено, що інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі.

Сприятливі дні: 8; несприятливі: 12.

Козеріг (22.12-20.01)

Інтенсивні контакти забезпечені багатьом Козерогам, особливо немолодим. До їхньої думки прислухатимуться. З другої половини тижня корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цей тиждень характеризується відображенням внутрішнього душевного стану на зовнішності і поведінці людини. «Уражені» Козероги можуть остаточно зруйнувати себе як особистість. Духовно розвинені люди отримають підтвердження правильності вибраного шляху.

Сприятливі дні: 10, 11; несприятливі: 9.

Водолій (21.01-19.02)

Можливо, що Водолії потраплять в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме їхня товариськість в поєднанні зі слабкою волею. Друга половина тижня невдала для крупних покупок і придбань. У немолодих Водоліїв ймовірне зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. У першій половині тижня вірогідні дрібні неприємності, а в другій половині Водоліям доведеться докладати значно більше зусиль, ніж звичайно, щоб досягти взаєморозуміння і гармонії у відносинах.

Сприятливі дні: 7, 11; несприятливі: 8.

Риби (20.02-20.03)

Тиждень характеризується веселістю, радістю. Ймовірне досягнення великого успіху в організації свят і масових заходів. Риби проявлять себе як натхненники, генератори творчих ідей, невтомні трудівники. Тиждень характеризується дотримуванням традицій, покорою, шануванням старших. Деяким Рибам буде вказано на помилки. Чоловіки не повинні чинити опір творчим поривам, слід нестандартно підходити до ситуації, йти на ризик. Час приступати до активних дій.

Сприятливі дні: 13; несприятливі: 9.