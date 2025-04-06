У Миргороді Skoda врізалась у дерево — водія госпіталізували

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 0

Увечері 5 квітня в Миргороді сталася дорожньо-транспортна пригода. Близько 22.00 на вулиці Гоголя автомобіль Skoda Octavia злетів з дороги та врізався в дерево. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, за кермом перебував 33-річний місцевий житель. Внаслідок зіткнення він отримав травми середньої тяжкості та був госпіталізований.

Поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Причини ДТП з’ясовуються. На місці працювали слідчі та криміналісти.Це вже четверта ДТП з потерпілими, що сталася на Полтавщині за останню добу. Найбільш резонансні аварії — на трасах біля Кунцевого та Мар’янівки.