На трасі поблизу Мар’янівки перекинувся Chevrolet — четверо людей у лікарні

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5 квітня близько 19.30 на автодорозі Київ–Харків–Довжанський, неподалік села Мар’янівка Миргородського району, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередніми даними, 45-річний водій Chevrolet Aveo не впорався з керуванням, внаслідок чого авто зіткнулося з відбійником, перекинулося й зайнялося. Внаслідок аварії травмувалися сам водій та троє пасажирів — 40-річна жінка і двоє дітей 13 та 7 років.

Усіх постраждалих госпіталізували. Їхній стан наразі уточнюється.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України — порушення правил дорожнього руху.

Причини аварії встановлюються.

Нагадаємо, що того ж дня у Полтавському районі на трасі перекинувся Hyundai. Загинули 31-річний водій і 47-річний пасажир.