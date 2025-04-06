У селі Омельник горів житловий будинок

5 квітня о 9.09 на вулиці Перемоги в селі Омельник загорівся будинок. На місце прибули рятувальники 14-ї ДПРЧ з Кременчука. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.
Коли вогнеборці прибули, дах будинку вже був охоплений вогнем. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Завдяки оперативним діям пожежу вдалося локалізувати й не допустити повного знищення будинку.
Що знищено:
покрівля на площі 40 м²;
дерев’яне перекриття — 15 м²;
6 вікон, двері, холодильник, меблі та вживані речі.
Що пошкоджено:
ще 20 м² дерев’яного перекриття;
частина речей.
Постраждалих чи загиблих внаслідок пожежі немає. Причини займання з’ясовуються.
Нагадаємо, що напередодні у Кременчуці горів житловий будинок — знищені дах, авто і майно.
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