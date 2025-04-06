У селі Омельник горів житловий будинок

Сьогодні, 10:18 Переглядів: 166

5 квітня о 9.09 на вулиці Перемоги в селі Омельник загорівся будинок. На місце прибули рятувальники 14-ї ДПРЧ з Кременчука. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Коли вогнеборці прибули, дах будинку вже був охоплений вогнем. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Завдяки оперативним діям пожежу вдалося локалізувати й не допустити повного знищення будинку.