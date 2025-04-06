«Нам відмовили навіть у платній стоянці»: кременчужанка поскаржилась на ситуацію біля укриття на Сумській

Жінка з родиною приїхала до бомбосховища на авто, але охорона не дозволила залишити машину навіть за гроші
Читачка «Кременчуцького Телеграфа» Лана поскаржилась на ситуацію, яка сталася в ніч на 6 квітня біля укриття на вул. Сумській, 65А. За її словами, вона приїхала на автомобілі з родиною, щоб скористатися бомбосховищем під час повітряної тривоги, однак охоронниця не дозволила залишити машину на території.
За словами читачки, вона не вперше відвідувала це укриття, залишала машину біля нього й раніше проблем не було.
Зазначимо, що на інтерактивній мапі захисних споруд укриття за такою адресою не зазначене.
Вчора над Полтавщиною збивали «шахеди», а також вночі була оголошена ракетна небезпека.
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