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«Нам відмовили навіть у платній стоянці»: кременчужанка поскаржилась на ситуацію біля укриття на Сумській

Сьогодні, 10:48 Переглядів: 211

 Жінка з родиною приїхала до бомбосховища на авто, але охорона не дозволила залишити машину навіть за гроші

Читачка «Кременчуцького Телеграфа» Лана поскаржилась на ситуацію, яка сталася в ніч на 6 квітня біля укриття на вул. Сумській, 65А. За її словами, вона приїхала на автомобілі з родиною, щоб скористатися бомбосховищем під час повітряної тривоги, однак охоронниця не дозволила залишити машину на території.

«Мене з дитиною просто вигнали. Сказали, що стоянка платна, і місць немає. Я була готова заплатити, але у відповідь почула, що «начальник заборонив», — розповідає жінка.

За словами читачки, вона не вперше відвідувала це укриття, залишала машину біля нього й раніше проблем не було.

Зазначимо, що на інтерактивній мапі захисних споруд укриття за такою адресою не зазначене.

Вчора над Полтавщиною збивали «шахеди», а також вночі була оголошена ракетна небезпека.

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Автор: Телеграф
Теги: укриття скарга
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