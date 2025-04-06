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Надзвичайні новини

На Кременчуччині за добу згоріли 4 гектари сухостою

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 95

Рятувальники ліквідували дві пожежі

5 квітня на території Кременчуцького району сталося дві пожежі сухої рослинності. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Перша пожежа сталася близько 8.30 у селі Радалівка Глобинської громади, друга — о 15.26 у селі Чорноглазівка Козельщинської ТГ. Вогонь знищив загалом близько 4 гектарів сухостою.

 

До гасіння залучались підрозділи ДСНС, а також місцева пожежна охорона міста Глобине.

За попередніми даними, причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем. Постраждалих і загиблих не зафіксовано.

Нагадаємо, що того ж дня в Омельнику горів будинок.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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