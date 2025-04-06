На Кременчуччині за добу згоріли 4 гектари сухостою

5 квітня на території Кременчуцького району сталося дві пожежі сухої рослинності. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.
Перша пожежа сталася близько 8.30 у селі Радалівка Глобинської громади, друга — о 15.26 у селі Чорноглазівка Козельщинської ТГ. Вогонь знищив загалом близько 4 гектарів сухостою.
До гасіння залучались підрозділи ДСНС, а також місцева пожежна охорона міста Глобине.
За попередніми даними, причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем. Постраждалих і загиблих не зафіксовано.
Нагадаємо, що того ж дня в Омельнику горів будинок.
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