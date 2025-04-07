Від початку року на дорогах області патрульні зупинили 160 нетверезих водіїв

Вчора, 22:00 Переглядів: 109

Від початку року на Полтавщині інспектори патрульної поліції зупинили 160 водіїв з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції області.

Так лише протягом березня патрульні виявили на дорогах 63 випадки, коли водії за кермом перебували у нетверезому стані.

У патрульній поліції також нагадують про відповідальність, передбачену за кермування напідпитку:

за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення складає штраф 17 тис. грн з позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння, вдруге за рік) КУпАП складає штраф 34 тис. грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без нього або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без нього;

штраф за ч. 3 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння, втретє за рік) КУпАП складає 51 тис. грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю або інших речовин) КУпАП передбачено штраф 34 тис. грн або адміністративний арешт на 15 діб, з позбавленням права керування ТЗ на 3 роки.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні затримали 21-річного водія без будь-яких документів та з ознаками наркотичного сп’яніння. Також на минулому тижні патрульні зупинили водія, у якого вміст алкоголю в крові у 12 разів перевищував допустимий рівень.