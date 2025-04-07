В Кременчуці відбулися кваліфікаційні турніри з шахів

Вихідними 5-6 квітня в Освітньому хабі «Інша Освіта» відбулися кваліфікаційні турніри з шахів з нормою 4 (1-го юнацького) та 3 розряду. Всього взяли участь 23 шахісти, місцеві вихованці : СК «Нафтохімік», «Інша Освіта», LifeSchool, Orange Bunny, Learn Dream School, «Каїсси» тощо.
Учасники були поділені у дві групи відповідно до своїх розрядів.
Серед дітей 2013 р. і молодші:
1 місце Ростислав Білецький 4,5/9 (Каїсса)
2 місце Денис Акімочкін 4,5/9 (СК Нафтохімік)
3 місце Захар Осташевський 3,5/9 (СК Нафтохімік, LifeSchool)
Серед дівчат — Тетяна Горб 3/9 (СК Натохімік)
Кваліфікаційний на 4 розряд (1-й юнацький) зроблено шість виконань:
1 місце Артур Рашавець 10.5/12(СК Нафтохімік)
2 місце Семен Неживий 9/12(Каїсса)
3 місце Іван Лущенков 8.5/12(Каїсса)
4 місце Савва Смахтін 7.5/12 (Інша Освіта)
5 місце Богдан Ліпейко 7.5 (Каїсса)
6 місце Косовський, Єгор 7.5 (Інша Освіта)
Серед дітей 2017 р. і молодші:
1 місце Роман Новосел 6/9 (Каїсса)
2 місце Тім Оловятентко 5/9 (Каїсса)
3 місце Демід Савріко 4,5/9 (Learn Dream School)
Серед дівчат:
1 місце Мія Комар (Інша Освіта)
2 місце Маріанна Стецюра (Інша Освіта)
Змагання організовані Федерацією шахів Кремечука, за підтримки Спортивний клуб Нафтохімік, Insha Osvita
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