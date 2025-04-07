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В Кременчуці відбулися кваліфікаційні турніри з шахів

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 58

У кваліфікаційних змаганнях взяли участь 23 учасники з різних клубів міста

Вихідними 5-6 квітня в Освітньому хабі «Інша Освіта» відбулися кваліфікаційні турніри з шахів з нормою 4 (1-го юнацького) та 3 розряду. Всього взяли участь 23 шахісти, місцеві вихованці : СК «Нафтохімік», «Інша Освіта», LifeSchool, Orange Bunny, Learn Dream School, «Каїсси» тощо. 

Учасники були поділені у дві групи відповідно до своїх розрядів.

— У кваліфікаційному на 3 розряд маємо 3 виконання: 1 місце Макар Радченко 8/9 (Каїсса, Інша освіта), 2 місце Кирило Лішайов 8 (Каїсса), 3 місце Гліб Лисенко 7 (СК Нафтохімік), — повідомив тренер Андрій Зазуляк.

Серед дітей 2013 р. і молодші:

1 місце Ростислав Білецький 4,5/9 (Каїсса)

2 місце Денис Акімочкін 4,5/9 (СК Нафтохімік)

3 місце Захар Осташевський 3,5/9 (СК Нафтохімік, LifeSchool)

Серед дівчат — Тетяна Горб 3/9 (СК Натохімік)

 Кваліфікаційний на 4 розряд (1-й юнацький) зроблено шість виконань:

1 місце Артур Рашавець 10.5/12(СК Нафтохімік)

2 місце Семен Неживий 9/12(Каїсса)

3 місце Іван Лущенков 8.5/12(Каїсса)

4 місце Савва Смахтін 7.5/12 (Інша Освіта)

5 місце Богдан Ліпейко 7.5 (Каїсса)

6 місце Косовський, Єгор 7.5 (Інша Освіта)

 Серед дітей 2017 р. і молодші:

1 місце Роман Новосел 6/9 (Каїсса)

2 місце Тім Оловятентко 5/9 (Каїсса)

3 місце Демід Савріко 4,5/9 (Learn Dream School)

 Серед дівчат:

1 місце Мія Комар (Інша Освіта)

2 місце Маріанна Стецюра (Інша Освіта)

 Змагання організовані Федерацією шахів Кремечука, за підтримки Спортивний клуб Нафтохімік, Insha Osvita

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Автор: Мирослава Українська
Теги: шахи
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