Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 8 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • вул. Покровська, 14А, 17/47, 19

  • вул. Університетська, 43.

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Композитора Вербицького, 1

  • пров. Композитора Вербицького, 2Б-16

  • пров. Новогеоргіївський, 10А

  • пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2

  • пров. Південний, 1/29-26

  • пров. Транспортний, 1-28

  • пров. Шкільний, 18/5

  • вул. Басейна, 4-26/93

  • вул. Батуринська, 1-21

  • вул. Давида Кострова, 2/37

  • вул. Деповська, 62-100

  • вул. Івана Багряного, 1/39

  • вул. Івана Дзюби, 3-36

  • вул. Капітана Мовчана, 1-26

  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А

  • вул. Максима Кривоноса, 20/1-25

  • вул. Максима Кривоноса, 26-40

  • вул. М.Кучми, 65-94

  • вул. Новоіванівська, 17А-38

  • вул. Олександріївська, 28-89

  • вул. Паризька, 14/35

  • вул. Паризька, 2/32-12

  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26

  • вул. Рєпіна, 2/26-8

  • вул. Силікатна, 1/19-15

  • вул. Щаслива, 2-40

  • вул. Ярмаркова, 2/5-20

  • пров. Силікатний, 1-18

  • пров. Столярний, 1-22

  • пров. Тихий, 1-8

  • б-р Автокразівський, 65-85

  • пр. Дружби, 23

  • пров. Верхньо-дніпровський, 7

  • пров. Винахідників Бикових, 3-18

  • пров. Лейтенанта Дніпрова, 30, 32, 34, 36, 42

  • пров. Марії Примаченко, 2-25

  • туп. Миколи Сціборського, 7

  • вул. Івана Приходька, 112-135

  • вул. Миру, 4А

  • вул. Олександрійська, 1-3

  • вул. Сержанта Філіппова, 3-33.

З 8.00 до 19.00:

  • туп. Урожайний, 2.

З 8.00 до 20.00:

  • просп. Полтавський

  • просп. Полтавський, 277/2-281

  • вул. Горліса-Горського, 3-10

  • вул. Київська, 64-121

  • вул. Проліскова, 9

  • вул. Ярова, 1-7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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