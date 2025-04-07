Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 8 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Покровська, 14А, 17/47, 19
вул. Університетська, 43.
пров. Композитора Вербицького, 1
пров. Композитора Вербицького, 2Б-16
пров. Новогеоргіївський, 10А
пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2
пров. Південний, 1/29-26
пров. Транспортний, 1-28
пров. Шкільний, 18/5
вул. Басейна, 4-26/93
вул. Батуринська, 1-21
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Деповська, 62-100
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Максима Кривоноса, 20/1-25
вул. Максима Кривоноса, 26-40
вул. М.Кучми, 65-94
вул. Новоіванівська, 17А-38
вул. Олександріївська, 28-89
вул. Паризька, 14/35
вул. Паризька, 2/32-12
вул. Рєпіна, 1/30-20/26
вул. Рєпіна, 2/26-8
вул. Силікатна, 1/19-15
вул. Щаслива, 2-40
вул. Ярмаркова, 2/5-20
пров. Силікатний, 1-18
пров. Столярний, 1-22
пров. Тихий, 1-8
б-р Автокразівський, 65-85
пр. Дружби, 23
пров. Верхньо-дніпровський, 7
пров. Винахідників Бикових, 3-18
пров. Лейтенанта Дніпрова, 30, 32, 34, 36, 42
пров. Марії Примаченко, 2-25
туп. Миколи Сціборського, 7
вул. Івана Приходька, 112-135
вул. Миру, 4А
вул. Олександрійська, 1-3
вул. Сержанта Філіппова, 3-33.
туп. Урожайний, 2.
просп. Полтавський
просп. Полтавський, 277/2-281
вул. Горліса-Горського, 3-10
вул. Київська, 64-121
вул. Проліскова, 9
вул. Ярова, 1-7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське.
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