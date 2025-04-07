У Кременчуці рятувальники визволили собаку, який застряг у воротах

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 190

6 квітня у Кременчуці рятувальники 14-ї ДПРЧ прийшли на допомогу чотирилапому улюбленцю, який застряг у металевих воротах. Інцидент стався на території одного з приватних домоволодінь. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Собака потрапив у пастку між металевими прутами воріт і не міг самостійно вибратись. Господарі викликали рятувальників, які обережно розтиснули металеву конструкцію та звільнили тварину. Пес не травмувався.

Нагадаємо, що в лютому на Полтавщині з-під завалів рятувальники врятували чотирьох цуценят.