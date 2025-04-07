У Кременчуці невідомі вкрали інформаційні стенди на екологічній стежці у Крюкові

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 221

Днями на одній із екологічних стежок, що знаходиться в підпорядкуванні регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» невідомі вкрали інформаційні стенди. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили працівники парку.

Минулого тижня на екостежці вже відновлювали один зі стендів — пошкодилося одне із кріплень. Але у п’ятницю, 4 квітня, працівники парку виявили, що невідомі особи зламали великий тематичний стенд і вкрали п’ять стендів з екологічної стежки «Кременчуцькі плавні».

Місце, де були розташовані стенди

— Ми намагались облаштувати цю територію, наповнюючи її тематичними стендами та цікавою інформацією. Це чудове місце, яке полюбляють спортсмени та любителі скандинавської ходьби. Тільки-но чекали, щоб дерева зазеленіли, стало тепло, щоб проводити більше екскурсій для дітей та уроки серед природи. Але… — зазначають працівники парку.

Такий вигляд стенди мали до пошкодження і викрадення

На місце події адміністрація парку викликала представників правоохоронних органів та написала відповідну заяву. Сума завданих парку збитків передбачає кримінальну відповідальність.

— Дуже прикро, що деякі «особи» не цінують того, що в громаді роблять для людей, — додають працівники парку.

Нагадаємо, екологічна стежка «Кременчуцькі плавні» у межах парку відкрилася тогоріч у листопаді.