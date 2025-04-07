У Кременчуці невідомі вкрали інформаційні стенди на екологічній стежці у Крюкові

Днями на одній із екологічних стежок, що знаходиться в підпорядкуванні регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» невідомі вкрали інформаційні стенди. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили працівники парку.
Минулого тижня на екостежці вже відновлювали один зі стендів — пошкодилося одне із кріплень. Але у п’ятницю, 4 квітня, працівники парку виявили, що невідомі особи зламали великий тематичний стенд і вкрали п’ять стендів з екологічної стежки «Кременчуцькі плавні».
На місце події адміністрація парку викликала представників правоохоронних органів та написала відповідну заяву. Сума завданих парку збитків передбачає кримінальну відповідальність.
Нагадаємо, екологічна стежка «Кременчуцькі плавні» у межах парку відкрилася тогоріч у листопаді.
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