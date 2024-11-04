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Завтра у Кременчуці відкриється перша в громаді екологічна стежка: кличуть усіх охочих

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 229

 

Відвідувачів познайомлять із регіональним ландшафтним парком «Кременчуцькі плавні», у межах якого стежку й розробили

Завтра у Кременчуці відбудеться відкриття першої у громаді екологічної стежки. Знаходиться вона на базі РЛП «Кременчуцькі плавні» і має відповідну назву — «Знайомство з регіональним ландшафтним парком «Кременчуцькі плавні». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.

Створили стежку з метою проведення навчально-освітньої екологічної роботи, охорони природи та навколишнього середовища, а також для ознайомлення громадськості із місцевими рослинами й тваринами та виховання екологічної свідомості молоді.

Організатори запрошують усіх охочих завітати на відкриття стежки й долучитися до екскурсії екологічним маршрутом.

Час та місце збору: вівторок, 5 листопада, об 11.00, вулиця Чумацький Шлях (біля повороту на веслувальну базу КДЮСШ № 1).

Нагадаємо, спеціалісти Кременчуцьких плавнів постійно проводять пізнавальні заходи для населення, зокрема навчають спостерігати за водоплавними птахами поблизу Дніпра.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: екологічна стежка РЛП Кременчуцькі плавні відкриття афіша
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