«Шахед влучив у дитячу кімнату, діти чудом вийшли»: наслідки атаки безпілотників у Полтаві

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 841

Рідні однієї із постраждалих родин просять про допомогу на відбудову житла

У ніч на 1 листопада Полтава потрапила під удар російських безпілотників. Тоді, за словами секретарки міської ради Катерини Ямщикової, пошкоджень зазнали 24 будинки, 250 громадян звернулися до управління соцзахисту за допомогою. На щастя, обійшлося без жертв.

Один із зруйнованих будинків належить рідним української письменниці Наталки Ворожбит. Наслідками влучання у житло племінниці жінка поділилася на своїй сторінці.

Шахед влучив в дитячу, діти чудом вийшли в іншу кімнату перед цим, 15 річний Владік вивів 7 річну Віку з палаючого будинку, який весь згорів. Наступного дня трактор згріб все, що від нього залишилося… Я уявляю скільки душі і любові було вкладено в те, що за мить стало попелом.

Опублікувала Наталка і фото та відео зруйнованого будинку.

Жінка додає: те, що її рідні лишилися живі, — просто чудо. Проте попереду зима, і сім’я лишилася без житла.