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«Шахед влучив у дитячу кімнату, діти чудом вийшли»: наслідки атаки безпілотників у Полтаві

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 841

 

Рідні однієї із постраждалих родин просять про допомогу на відбудову житла

У ніч на 1 листопада Полтава потрапила під удар російських безпілотників. Тоді, за словами секретарки міської ради Катерини Ямщикової, пошкоджень зазнали 24 будинки, 250 громадян звернулися до управління соцзахисту за допомогою. На щастя, обійшлося без жертв.

Один із зруйнованих будинків належить рідним української письменниці Наталки Ворожбит. Наслідками влучання у житло племінниці жінка поділилася на своїй сторінці.

 

Шахед влучив в дитячу, діти чудом вийшли в іншу кімнату перед цим, 15 річний Владік вивів 7 річну Віку з палаючого будинку, який весь згорів. Наступного дня трактор згріб все, що від нього залишилося… Я уявляю скільки душі і любові було вкладено в те, що за мить стало попелом.

Опублікувала Наталка і фото та відео зруйнованого будинку.

 

Жінка додає: те, що її рідні лишилися живі, — просто чудо. Проте попереду зима, і сім’я лишилася без житла.

Тож письменниця відкрила збір для фінансової допомоги своїм рідним. Усі посилання та реквізити — у дописі Наталки.

Нагадаємо, у Полтаві 31 жовтня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Надзвичайники загасили пожежі та врятували 2-х постраждалих. Загалом від ДСНС було залучено понад 50 надзвичайників та 14 одиниць техніки. На місці також працювали поліціянти та СБУвці, які документували наслідки чергового воєнного злочину РФ, передбаченого ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України. 


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Наталка Ворожбит Джерело відео: Наталка Ворожбит
Теги: Полтава атака безпілотники Шахеди руйнування приватний будинок наслідки атаки
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