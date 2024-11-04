Діти у Кременчуці повернулися за парти: де вже є опалення, а де ще холодні класи (додано)

Сьогодні, 08:15 Переглядів: 1 094

Почати запуск опалення у житлових будинках та закладах освіти міська влада обіцяла з 1-го листопада

Сьогодні, 4 листопада, учні повернулися до шкіл після осінніх канікул. У навчальних закладах опалення мали підключити ще 1-го листопада. Проте, наші читачі телефонують, що у деяких школах діти прийшли до холодних класів.

Зокрема у гімназії №20 в центрі міста температура в класі +14°С. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомляє мати учня.

У ліцеї №25 опалення є і в класах тепло. У ліцеї №4 опалення немає - батьки передають, що температура в навчальному закладі +16°С. У дитсадку №78 опалення дали. А у дитячому садочку на Молодіжному опалення немає. Про це заявили стурбовані батьки.

«Схоже, у цьому році без тепла будемо»: у більшості кременчужан досі холодні батареї

Нагадаємо, що на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради, яке відбулося 31 жовтня, мер міста Віталій Малецький заявив, що вмикати опалення громадянами почнуть із 1 листопада.

У п’ятницю, 1 листопада, міський голова повідомив, що тепло на лівобережжі — це зона відповідальності «Полтаватеплоенерго». А це «велика проблема». За його словами міська влада робить усе можливе, аби подача теплоносія на лівому березі почалася якнайшвидше.

«Це велика проблема», — мер про запуск опалення у Кременчуці

За повідомленням КП «Теплоенерго», на правому березі майже всі котельні вже запущені, тепло в зоні відповідальності їхній на лівому березі теж подається.

Проте, проблеми виникли з опаленням на лівобережжі, зокрема у центральній частині міста. З травня на вулиці Шевченка триває ремонт магістрального трубопроводу. Попередньо роботи обіцяли завершити до кінця жовтня, проте перспектив їх завершення поки не видно.

Минулими вихідними у соцмережах почали ширитися чутки, що питання проблеми з опаленням у Кременчуці дійшло до очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна. Він нібито втрутився у цю ситуацію й у центральній частині міста опалення мали запустити 3 листопада. Кременчужани повідомляють, що деякі будинки вже з теплом. У нагірній частині міста та на Молодіжному опалення обіцяють підключити до середини наступного тижня.

Втім, усі заклади освіти у Кременчуці вже мають бути з опаленням. Якщо десь його ще не підключили – телефонуйте в нашу редакцію. Адже сьогодні, 4 листопада, синоптики прогнозують на Полтавщині перший сніг та нічну температуру до -3 градусів.

Додано:

У ліцеї №11 опалення дали опалення, але попередили, що у класах поки холодно.

У гімназії №20 у батьківському чаті написали, що батьки мають самі вирішують вести дитину до школи чи ні. Або організовувати обігрівачі у класах.

Директор гімназії №20 повідомив, що опалення у навчальному закладі увімкнули, але температура теплоносія дуже низька. Тому діти одягаються згідно з ситуацією. У школі спробують поставити «дуйчики». Батьків просять повідомити вчителів, якщо вони вирішать залишити дітей вдома. Навчання для дітей, які залишаться вдома, організують онлайн, як це було минулого року. Вчора ввечері у школі було 14 градусів.

Додано 9.10:

Батьки учнів ліцею №10 повідомляють, що опалення у навчальному закладі нібито увімкнуто, проте, батареї ледь теплі, а тому у класах дуже холодно.

Додано 10.00:

Міський голова на виконкомі заявив, що ситуацію з опаленням у закладах освіти мають врегулювати упродовж дня. Сьогодні, у разі, якщо у класах холодно, директори шкіл можуть прийняти рішення про роботу у змішаному форматі або онлайн-форматі сьогодні до кінця дня