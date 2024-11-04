За минулу добу рятувальники ДСНС погасили на Полтавщині 12 пожеж, 5 з них на Кременчуччині

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Загиблих та травмованих внаслідок пожеж не зареєстровано

За оперативною інформацією Головного управління ДСНС у Полтавській області про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру на території Полтавської області за минулу добу зафіксовано 12 небезпечних подій, п’ять з яких сталися на Кременчуччині. Усі вони пов'язані з пожежами.

За інформацією Кременчуцького районного управління ДСНС учора, 3 листопада:

о 10.41 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у господарчій споруді по в селі Федорівка Глобинської громади. Пожежно-рятувальний підрозділ, що прибув до місця виклику, встановив, що вогнем охоплена господарча споруда площею 15 м2 та відразу приступив до гасіння пожежі, яка була ліквідована о 12.11. Вогонь повністю знищив господарчу споруду. Розташований поруч житловий будинок вдалося врятувати. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зафіксовано. До гасіння пожежі залучався підрозділ 7 - ДПРП. Причина виникнення пожежі встановлюється.

о 18.11 у Кременчуці на провулку Зв’язковий виникла пожежа в гаражі. Вогонь знищив оздоблення стін та стелі на площі 8 кв.м, а також вживані речі. До гасіння залучалось два відділення 16 ДПРЧ. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Минулої доби рятувальники також приборкували три пожежі на відкритих територіях Кременчуцького району:

о 10.00 виникла пожежа сухої рослинності в селі Рокитне Омельницької громади. Внаслідок пожежі знищена суха рослинність на площі 2,9 га. До гасіння залучалось три відділення 14 ДПРЧ.

о 13.25 загорілася суха рослинність в селі Білецьківка Кам'янопотоківської громади. Внаслідок пожежі знищена суха рослинність на площі 1,5 га. До гасіння залучалось Кам’янопотоківська МПО та 2 рятувальника Кам’янопотоківської ДПО.

о 22.22 виникла пожежа сміття по вулиці Старшого Лейтенанта Кагала в Кременчуці. Внаслідок пожежі знищено сміття на площі 40 м2. До гасіння залучалось одне відділення 16 ДПРЧ.

У Кременчуцькому райуправлінні ДСНС зазначають, що травмованих чи загиблих внаслідок пожеж не зафіксовано.