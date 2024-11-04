Щоб дати можливість витрачати кошти «єПідтримки» на ліки, уряд розширив перелік витрат програми «Національний кешбек»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 121

Це зроблено тому, що 1000 грн зимової програми «єПідтримка» будуть нараховуватися на банківські картки програми «Національний кешбек»

Українці матимуть змогу витратити 1000 грн, нараховані за програмою зимової «єПідтримки», на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва.

Про це розповіла перша віцепрем’єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко під час спільної з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшко зустрічі з представниками фармацевтичних мереж та виробників ліків, яка відбулась у п'ятницю, 1 листопада.

- 1000 грн «єПідтримки» надійде українцям на картку «Національного кешбеку». Це зекономить час і ресурс, адже система «Національного кешбеку» вже побудована і пройшла всі випробування. Люди отримали перші виплати кешбеку та навіть почали його витрачати. Наразі кошти за програмою «Національний кешбек» можна витратити на комунальні послуги, придбання квитків на транспорт чи донати. Ми хочемо доповнити перелік, на які може бути спрямована 1000 грн «єПідтримки», на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва, — зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, до програми «Національний кешбек» вже долучилися понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 продавців ліків та медичних виробів. Тому розширення переліку можливих витрат програми на ліки та медичні вироби дозволить підтримати не тільки пересічних громадян, яким необхідні ліки, а й вітчизняних фармацевтичних виробників.

Юлія Свириденко додала, що програма «єПідтримка» буде розповсюджуватись на всіх українців — як дорослих, так і дітей. Особлива увага буде приділена тому, щоб кошти за програмою зимової «єПідтримки» змогли отримати пенсіонери, внутрішньо переміщені особи та громадяни, які проживають у зонах високого воєнного ризику. Вона також нагадала, що під час дії попередньої програми «єПідтримка» та програми допомоги у розмірі 6500 грн у 2021-2022 роках, українці витратили понад 500 млн грн на медикаменти.

Нагадаємо, 25 жовтня Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму «єПідтримка», у рамках якої кожна людина в Україні після 1-го грудня отримає 1000 грн.

«Кременчуцький Телеграф» писав з посиланням на першого заступника міністра економіки Олексія Соболева, що державну допомогу українцям нараховуватимуть на віртуальну картку програми «Національний кешбек», яку можна відкрити через «Дію».