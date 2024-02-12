У Кременчуці студентів та усіх охочих навчили спостерігати за водоплавними птахами

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 151

У Кременчуці фахівці Регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» у межах міста провели спостереження за водоплавними птахами. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки РЛП.

Захід проводили для студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, але долучилися до нього й усі бажаючі перехожі.

Упродовж години спостерігачам зустрілись: гоголь звичайний, крехи великий та середній, лебеді-шипуни, баклани великі, крижні, мартин жовтоногий, мартин звичайний, мартин сивий, також вдалося почути жовну сиву. Загалом за цей час людям вдалося побачити та почути понад 220 птахів.