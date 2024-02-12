У Кременчуці студентів та усіх охочих навчили спостерігати за водоплавними птахами

У Кременчуці фахівці Регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» у межах міста провели спостереження за водоплавними птахами. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки РЛП.
Захід проводили для студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, але долучилися до нього й усі бажаючі перехожі.
Упродовж години спостерігачам зустрілись: гоголь звичайний, крехи великий та середній, лебеді-шипуни, баклани великі, крижні, мартин жовтоногий, мартин звичайний, мартин сивий, також вдалося почути жовну сиву. Загалом за цей час людям вдалося побачити та почути понад 220 птахів.
Спостерігали за птахами, які знаходились у водному просторі від острова Фантазія, вздовж острова Зелений до острова Динька, а також на берегах цих островів і в повітрі.
Нагадаємо, торік «Кременчуцький ТелеграфЪ» робив репортаж, як тварини та рослини Кременчуцьких плавнів пережили весняну повінь.
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