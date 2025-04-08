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За три роки дії програми «єОселя» понад 16 тисяч українців отримали кредити на житло

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 62

 

Загалом за програмою доступної іпотеки українці змогли використати на придбання житла 26,8 млрд грн

У 2025 році майже 1,5 тисячі українців придбали власне житло, отримавши кредити на 2,7 млрд грн. А загалом за весь час дії програми доступної іпотеки «єОселя» умови проживання змогли покращити 16,3 тисячі українських родин. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

— За минулий тиждень українці отримали 129 кредитів на житло на 215,7 млн грн. Завдяки програмі єОселя, українці без житла, внутрішньо переміщені особи (ВПО), військовослужбовці та інші громадяни можуть покращити умови проживання, придбавши окреме житло. Уряд продовжує фокусувати програму єОселя на первинному ринку житла, що також стимулює розвиток галузі будівництва, — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%. 

Зокрема, за минулий тиждень кредити під 3% отримали:

  • 59 військовослужбовців та силовиків
  • 6 медиків
  • 2 педагоги
  • 1 науковець

Кредити під 7% отримали:

  • 44 українці без власного житла
  • 15 ВПО
  • 2 ветерани

За типом нерухомості кредити на житло на первинному ринку отримали 84, з них 60 — на стадії будівництва, а 45 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку. 

Перший внесок за програмою «єОселя» тепер можна сплатити сертифікатом «єВідновлення»

У Мінекономіки нагадують, що програма «єОселя» є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міністерство економіки єОселя іпотека житло кредити
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