Податкова не штрафує за продаж особистих речей на OLX і в соцмережах — офіційне спростування

Інформація, яку нещодавно поширили деякі медіа про нібито автоматичне відстеження всіх онлайн-продажів і штрафування продавців на платформах типу OLX, Prom.ua або в соцмережах, не відповідає дійсності. Про це повідомили в пресслужбі Державної податкової служби України.
У ДПС наголошують:
У податковій закликали тих, хто дійсно займається торгівлею, не ховатися в «тіні», а зареєструватися як ФОП, використовувати офіційні касові апарати (РРО/ПРРО) і сплачувати податки згідно з чинним законодавством.
Нагадаємо, у 2023 році в Україні вже обговорювали ідею запровадити податкові перевірки для продавців із популярних маркетплейсів. Але така ініціатива викликала шквал критики й наразі не реалізована.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.