Податкова не штрафує за продаж особистих речей на OLX і в соцмережах — офіційне спростування

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 72

У ДПС заявили, що штрафи загрожують лише тим, хто веде систематичну торгівлю з ознаками бізнесу

Інформація, яку нещодавно поширили деякі медіа про нібито автоматичне відстеження всіх онлайн-продажів і штрафування продавців на платформах типу OLX, Prom.ua або в соцмережах, не відповідає дійсності. Про це повідомили в пресслужбі Державної податкової служби України.

У ДПС наголошують:

одноразовий продаж особистих речей не є порушенням і не карається;

систематичний продаж однотипних товарів — вже може мати ознаки підприємницької діяльності й підлягати податковому обліку;

контроль за онлайн-торгівлею посилено лише для виявлення підприємницької діяльності без реєстрації.

У податковій закликали тих, хто дійсно займається торгівлею, не ховатися в «тіні», а зареєструватися як ФОП, використовувати офіційні касові апарати (РРО/ПРРО) і сплачувати податки згідно з чинним законодавством.

«Продаж непотрібного телефону чи дитячих речей із дому — це не підстава для штрафів. Підстави з’являються лише тоді, коли йдеться про реальний бізнес», — зазначають у ДПС.

Нагадаємо, у 2023 році в Україні вже обговорювали ідею запровадити податкові перевірки для продавців із популярних маркетплейсів. Але така ініціатива викликала шквал критики й наразі не реалізована.