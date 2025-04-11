У Кременчуці попрощались з головою наглядової ради «Кредмашу» Миколою Данилейком

11 квітня у Кременчуці попрощались з головою наглядової ради та екскерівником заводу «Кредмаш», членом виконавчого комітету Кременчуцької міськради, почесним громадянином міста Миколою Данилейком. Він помер на 68-му році життя внаслідок хвороби.
Микола Іванович народився 2 листопада 1957 року в селі Кузубівка Хорольського району. Освіту здобув у Харківському політехнічному інституті (інженер-механік) та Кременчуцькому політехнічному університеті (економіст).
Свій трудовий шлях почав токарем на Кременчуцькому автозаводі ще у 1975 році. З 1985-го працював на заводі «Кредмаш», де пройшов шлях від інженера до голови правління. З 2002 року — очолював ВАТ «Кредмаш», а пізніше став головою наглядової ради підприємства.
Визнання та нагороди:
Віктор Остапець був помічником Миколи Данилейка. Каже, що «сиділи за одним столом 15 років».
Ексголова Полтавської обласної державної адміністрації Олександр Удовіченко зазначає, що Данилейко «був справжнім керівником», очолював колектив, «який був бюджетно-утворюючим для Полтавської області».
На офіційній сторінці підприємства «Крюківський вагонобудівний завод» написали, що «у Кременчуці знали Миколу Івановича, як талановитого успішного керівника великого виробничого підприємства, патріота міста, передову людину».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.