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У Кременчуці попрощались з головою наглядової ради «Кредмашу» Миколою Данилейком

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 157

Він помер на 68-му році життя внаслідок хвороби

11 квітня у Кременчуці попрощались з головою наглядової ради та екскерівником заводу «Кредмаш», членом виконавчого комітету Кременчуцької міськради, почесним громадянином міста Миколою Данилейком. Він помер на 68-му році життя внаслідок хвороби. 

Що відомо про Миколу Данилейка

Микола Іванович народився 2 листопада 1957 року в селі Кузубівка Хорольського району. Освіту здобув у Харківському політехнічному інституті (інженер-механік) та Кременчуцькому політехнічному університеті (економіст).

Свій трудовий шлях почав токарем на Кременчуцькому автозаводі ще у 1975 році. З 1985-го працював на заводі «Кредмаш», де пройшов шлях від інженера до голови правління. З 2002 року — очолював ВАТ «Кредмаш», а пізніше став головою наглядової ради підприємства.

Визнання та нагороди:

  • Орден «За заслуги» III ступеня
  • Почесна грамота Кабміну та Верховної Ради України
  • Звання «Почесний громадянин Кременчука»
  • Орден Святого Миколая Чудотворця та інші відзнаки.
— Сказати, яка це людина, одним словом, не можна, тому що це дуже чудова людина, дуже гарний товариш, дуже гарний спеціаліст, депутатом був, останнім часом член виконкому, який працював не тільки для свого підприємства і для людей свого підприємства, а для міста. До нього можна було звернутися з любим питанням і за порадою і за допомогою. Він завжди йшов на зустріч, — розповідає колишній міський голова Микола Глухов. 

Віктор Остапець був помічником Миколи Данилейка. Каже, що «сиділи за одним столом 15 років».

— Дуже добра людина, дуже жаль. Дуже грамотний спеціаліст, дуже тямучий, дуже добра людина. Його дуже поважали. Не говорили до нього «Микола Іванович», а могли так називати «наш Коля». Дуже жалкуємо всі, — розповідає колега. 

Ексголова Полтавської обласної державної адміністрації Олександр Удовіченко зазначає, що Данилейко «був справжнім керівником», очолював колектив, «який був бюджетно-утворюючим для Полтавської області».

— Був серед тих, хто підтримував новації і в наддніпрянському місті, та й в цілому, так скажемо, області, — розповідає Удовіченко.

На офіційній сторінці підприємства «Крюківський вагонобудівний завод» написали, що «у Кременчуці знали Миколу Івановича, як талановитого успішного керівника великого виробничого підприємства, патріота міста, передову людину».

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Автор: Телеграф
Теги: поховання Микола Данилейко
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